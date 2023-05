Matraquinha: app permite comunicação de crianças autistas por fotos

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



23/05/2023 | 15:55



São muitos os desafios enfrentados pelas pessoas com autismo, mas existem maneiras de ajudá-las a se sentir mais confortáveis e incluídas em suas vidas cotidianas. É com esse objetivo que o aplicativo de comunicação alternativa Matraquinha foi criado. O programa conta com recurso que permite que portadores do Transtorno do Espectro Autista (TEA) cadastrem fotos e frases de objetos, ambientes, amigos, familiares e pets que fazem parte de seu dia a dia.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

O Matraquinha é resultado de uma extensa pesquisa e inclui dicas e sugestões dos próprios usuários para que os portadores possam se comunicar melhor, lidar com situações estressantes e interagir de maneira mais efetiva com o mundo ao seu redor. Seu conteúdo contempla mais de 250 frases, é acessível para crianças e adolescentes de qualquer classe social, não requer treinamento e inclui uma lista com profissionais da saúde e educação.

Wagner Yamuto, co-fundador da startup Matraquinha, é pai de Gabriel, que tem 14 anos e foi diagnosticado com autismo ainda muito pequeno. Segundo ele, o objetivo do app é fornecer ferramentas úteis e práticas para que cuidadores e familiares possam ajudar as pessoas com autismo a viver suas vidas com mais conforto e segurança.

“O autismo pode ser um desafio para aqueles que o têm, mas, com o apoio certo, os portadores podem levar vidas plenas e gratificantes”, afirma Yamuto. “O Matraquinha é uma forma de oferecer às pessoas as informações e as ferramentas necessárias para ajudar aqueles que amam e cuidam de portadores do TEA”, completa.

O aplicativo está disponível para download neste site. Para mais informações sobre o Matraquinha e sobre como ajudar pessoas com autismo, visite o site e acompanhe o perfil @matraquinhaoficial.