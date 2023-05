Várias altas nos juros ainda serão necessárias para conter inflação, diz membro do BCE

23/05/2023 | 15:48



Membro do conselho do Banco Central Europeu (BCE), Joachim Nagel afirmou nesta terça-feira, 23, que "várias altas ainda serão necessárias" nos juros para conter a inflação na zona do euro, levando-a de volta à meta de 2%. Durante discurso em Berlim, o dirigente enfatizou que "não pode haver qualquer dúvida" de que o ciclo de aperto monetário "ainda não chegou ao fim".

Também presidente do Banco Central da Alemanha (Bundesbank), Nagel disse ainda que os juros serão mantidos em nível restritivo "por um período suficientemente longo", até que a inflação seja controlada.

Ele ainda advertiu que a política fiscal não deve criar "qualquer pressão adicional sobre os preços, no ambiente atual", acrescentando que finanças públicas sem solidez tornariam uma política monetária orientada para a estabilidade "consideravelmente mais difícil".