Sasha Meneghel comemora dois anos de casada com João Figueiredo: Vivendo os meus dias mais felizes ao seu lado!

23/05/2023 | 15:11



O amor é lindo! Na última segunda-feira, dia 22, Sasha Meneghel compartilhou um vídeo comemorando os dois anos de seu casamento com João Figueiredo. Os dois começaram a namorar em abril de 2020.

Na legenda, Sasha falou sobre todos os momentos especiais que viveu ao longo destes anos com João.

Vivendo os meus dias mais felizes ao seu lado! Te amo para sempre! Happy two years.

João Figueiredo compartilhou um carrossel com várias fotos do casal. O maridão de Sasha abriu o coração e se declarou para a filha de Xuxa.

Dois anos casado com você. Como eu te falei hoje, quero para sempre viver com você um amor maduro, mas ao mesmo tempo com o frio na barriga de uma paixão da adolescência. Obrigado pelos melhores anos da minha vida! Te amo para sempre.