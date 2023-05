Ana Paula Siebert rebate fama de que ela e Roberto Justus não se preocupam com boletos: Extremamente pé no chão. Faz contas de tudo

23/05/2023 | 14:11



Vida de riqueza? Ana Paula Siebert não gostou nadinha de ver os internautas criticando sua postura em relação ao dinheiro da família. A esposa de Roberto Justus usou as redes sociais para rebater os comentários de que não se preocupa com boletos.

Não sei de onde as pessoas tiram isso. Eu me preocupo bastante com os meus boletos. Sou mega organizada financeiramente. Me programo toda, sempre gastei de acordo com o que ganho, escreveu nos Stories.

Siebert ainda mencionou Justus e relembrou o salário de estagiária:

Meu marido é igual, extremamente pé no chão e faz contas de tudo. [...] Quanto mais você tem, maior é a responsabilidade de conseguir se manter e manter quem está ao seu lado. Dinheiro ajuda, mas não é a solução de todos os problemas, não. Eu estou bem longe de não me preocupar com as minhas contas.

Eu já ganhei 650 reais por mês como estagiária e mesmo assim me organizava. Hoje ganho o que nunca sonhei em ganhar, e nem por isso mudei, continuo a mesma pessoa que faz contas, planilhas, que sonha e que se sente muito mais responsável do que antes. Quanto mais você ganha, mais você trabalha, menos você dorme e mais você se preocupa. Tenho muito trabalho, mas tenho mais dificuldade de dormir, por exemplo. Me sinto muito mais cansada, com um peso enorme em cima de mim. Antes eu não sentia isso.