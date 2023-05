Onde ficar em Toronto – 10 sugestões de hotéis incríveis

Shangri-la Toronto

Indicado para quem procura uma hospedagem luxuosa, o Shangri-la Toronto conta com acomodações confortáveis, equipadas com iPad e televisão de 46 polegadas. O complexo também tem sauna, academia, piscina e restaurante.

Le Germain Hotel

A apenas 600 metros do metrô, o Le Germain Hotel tem restaurante, academia 24 horas e até área para treino de golfe. O hotel fica a um quilômetro da famosa CN Tower.

Chelsea Hotel

Próximo dos principais pontos turísticos de Toronto, o Chelsea Hotel é uma boa pedida para quem pretende se hospedar no centro da cidade. O visitante pode aproveitar várias atrações gastronômicas, que vão desde os pratos do restaurante até cafés e coquetéis especiais.

The Hazelton Hotel

Com um visual charmoso, o The Hazelton Hotel recebe os visitantes com ambientes bem decorados e mimos como roupões nos quartos. O complexo fica a cinco minutos de pontos turísticos como o Royal Ontario Museum.

Four Seasons Toronto

As vistas panorâmicas incríveis figuram entre os grandes destaques do Four Seasons Toronto. O hotel também é conhecido por oferecer deliciosas experiências gastronômicas.

The St. Regis Toronto

Com ambientes modernos e decoração “clean”, o The St. Regis Toronto é uma opção cinco-estrelas no centro de Toronto. O hotel é tão luxuoso que oferece até serviço de mordomo.

Park Hyatt Toronto

Depois de passar por uma longa reforma e ser completamente renovado, o Park Hyatt Toronto se posicionou como umas das melhores opções de hotéis em Toronto. Além de ser muito aconchegante, o local fica próximo a vários museus e galerias de arte.

Gladstone House

O Gladstone House é a escolha perfeita para quem procura um hotel diferente e com bom custo-benefício. Baseado em um prédio vitoriano, o complexo tem quartos únicos, decorados por 55 artistas.

King Blue Hotel Toronto

A localização privilegiada é um dos maiores trunfos do King Blue Hotel Toronto. Quem se hospeda por lá tem fácil acesso às principais atrações da cidade, como a CN Tower e o Ripley’s Aquarium.

Ace Hotel Toronto

O Ace Hotel Toronto encanta os viajantes com seu visual moderno, mas muito acolhedor. A propriedade fica na região central e tem bar, restaurante e academia.

