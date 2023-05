CM.com: IA aumenta eficiência em atendimento ao consumidor

Da Redação

Do 33Giga



23/05/2023 | 13:56



A CM.com, empresa holandesa de comércio conversacional (ConvComm), está apresentando atualizações para sua plataforma de IA conversacional (Conversational AI Cloud) e sua solução CCaaS (Mobile Service Cloud).

Os novos recursos incluem a utilização de IA Generativa para gerar conteúdo de conversação com os clientes – um mecanismo de reconhecimento de classificação de intenção completamente reformulado –, além de uma ferramenta que resume as conversas feitas com bots para agilizar o atendimento.

As novidades estão presentes em duas plataformas.

Conversational AI Cloud

Esta ferramenta foi projetada para ajudar as empresas a automatizar seus fluxos de conversação de maneira descomplicada. Ao adicionar uma IA Generativa à plataforma, é possível reduzir o tempo necessário para configurar um agente de conversação.

Com a nova versão, será ainda mais fácil para as empresas treinarem os modelos de intenção e gerar novos dados deste treinamento para melhorar aspectos como acurácia, precisão e recall das conversas.

“Esses lançamentos permitem que nossos clientes ajustem os modelos de acordo com seus objetivos, garantindo uma posição de referência no mercado em relação ao atendimento de qualidade e consistência ao longo do tempo. Tudo isso mantendo o controle total de seus fluxos de conversação”, afirma Ronald Bragarbyk, Regional Director LATAM da CM.com.

Mobile Service Cloud

A partir do novo recurso “resumos de conversas”, também gerado por IA, os agentes de atendimento poderão compreender a demanda do cliente mais rapidamente e fornecer uma resposta o quanto antes, com mais assertividade.

Resumir a conversa entre o cliente e o bot é uma estratégia para reduzir o tempo médio de atendimento dos agentes e fornecer respostas mais precisas, o que aumenta a taxa de satisfação dos clientes.

“A criação do ChatGPT da Open AI destacou as oportunidades que a IA pode oferecer em termos de aprimoramento de produtos e experiências. Estamos muito felizes por introduzir novos recursos baseados em IA na plataforma da CM.com. Buscamos constantemente melhorar nossos produtos e iremos aproveitar o poder da IA sempre que isso apresentar uma possibilidade de aprimoramento. Estamos animados para compartilhar mais notícias empolgantes no início do segundo trimestre”, diz Ronald.

As novas atualizações para as ferramentas Conversational AI Cloud e Mobile Service Cloud fazem parte do compromisso contínuo da CM.com em melhorar seus produtos e agregar valor a seus clientes.