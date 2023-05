Juros ficarão em níveis restritivos 'pelo tempo que for necessário', reitera presidente do BCE

23/05/2023 | 13:50



A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, reiterou que a autoridade monetária pretende manter os juros em níveis restritivos "pelo tempo que for necessário" para assegurar a retomada da estabilidade de preços. Em artigo publicado nesta terça-feira, 23, no jornal The Irish Times, Lagarde escreveu que a inflação está "muito alta" na zona do euro e deve permanecer assim "por muito tempo".

"Isso corrói o valor do dinheiro, reduzindo o poder de compra e prejudicando pessoas e empresas em toda a zona euro - especialmente os membros mais vulneráveis da nossa sociedade", ressaltou ela.

A dirigente reforçou ainda o compromisso da instituição em retornar a inflação à meta de 2%.

Segundo ela, os supervisores bancários trabalharão para garantir que os bancos continuem bem capitalizados na região. "Num mundo de incerteza, o BCE tem sido e continuará a ser uma âncora confiável de estabilidade", destacou.