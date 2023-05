Thomaz Costa se defende mais uma vez de acusações de Tati Zaqui e diz: - Achava que as coisas iriam melhorar

23/05/2023 | 13:11



Mais um capítulo para a polêmica entre Thomaz Costa e Tati Zaqui! Depois de ser acusado de violência doméstica pela cantora, o ator decidiu se defender mais uma vez. Em entrevista ao Metrópoles, o ex-A Fazenda afirmou que, na verdade, ele era quem estava vivendo uma relação abusiva.

À coluna, o ex-Carrossel alegou que sofria constantes agressões de Zaqui e disse que os machucados mostrados pela cantora nas redes sociais teriam sido causados por ela mesma enquanto o agredia.

- Eu vivi durante todo esse tempo cego, dentro de um relacionamento abusivo. Eu não percebia, todo mundo me avisava, eu via futuro, achava que as coisas iriam melhorar. Ela dizia sempre que o problema estava em mim. [...] Nessas agressões ela acabava se machucando também, quando ela tentava me bater, me arranhar e foi o que provocou tudo isso que ela postou, revertendo essa história, dizendo que eu era o abusivo, que eu agredia, disse Thomaz.

Com todos os altos e baixos, o ator disse que procurou apoio profissional para lidar com as questões psicológicas, já que, supostamente, Tati o acusava de ser o principal culpado pelas brigas constantes:

- Faço terapia, tratamento com o psiquiatra, cursos de inteligência emocional, sempre fiz de tudo, buscando a melhora em mim e nada [no relacionamento] mudava. Hoje, eu posso ver, fora do relacionamento, que o problema não estava em mim.

Segundo o artista, a exposição do caso teria acontecido porque ele decidiu não reatar o namoro. Costa afirmou que Tati sempre o ameaçava com a exposição e quando ele decidiu não continuar o relacionamento, ela teria cumprido o que prometeu.

- Ela pode ter um problema psicológico muito sério, essa questão de expor. Ela ameaçava expor: Eu vou postar se você não vier para a casa, era sempre essa disposição. Dessa vez, ela resolveu cumprir essa ameaça a partir do momento que eu resolvi seguir minha vida.

No final do bate-papo, o ator relembrou que sua própria mãe já precisou usar a Lei Maria da Penha:

- Ela quer expor e ela está usando de uma causa muito importante, que muitas mulheres realmente precisam, que é a Lei Maria da Penha. Minha mãe já precisou, mas ela está usando só para expor, como uma vingança contra mim.