Palavra do Leitor

23/05/2023 | 12:31



Marcos Bassi

O bom filho à casa torna. Foi com muito prazer que li a notícia dando conta do retorno do professor mestre e doutor Marcos Sidnei Bassi ao Conselho Estadual de Educação (Cena Política, dia 19). Como se sabe, a missão do CEE é colaborar com a formulação da política estadual de educação, exercendo atribuições normativas, deliberativas e de assessoramento que aprimorem e consolidem uma educação de qualidade e assegurem a participação da sociedade civil organizada. Nesse diapasão, a presença do professor Bassi na composição do pleno do Conselho trará, mais uma vez, a oportunidade de poder-se construir novas ideias e suplantar avanços no desenvolvimento das instituições a ele jurisdicionadas, máxime na seara das instituições universitárias municipais, ambiente em que o escolhido tem larga experiência e, consequentemente muita vivência, condições indispensáveis à produção de pareceres e contribuições de maior relevo. Não tenho dúvida de que o Conselho Estadual de Educação, admitindo a volta do professor Bassi aos seus quadros, demonstra o reconhecimento do trabalho que foi realizado por ocasião do primeiro momento em que lá esteve, produzindo acertados pareceres, além de emitir opiniões valiosas na área da educação.

Otacilio Pedro de Macedo - São Caetano

Prioridades

Cada vez mais difícil viver no Brasil. Pagamos pela saúde (convênios), pela educação (escolas) e vamos pagar para ter segurança privada? O que fazem os 594 congressistas que deveriam se debruçar sobre esses temas, uma vez que tudo citado acima eles desfrutam graças ao pagamento dos pagadores de impostos? Para piorar vemos o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, buscando apoio de prefeitos e propondo mudança de partidos. Era essa a prioridade desse governo?

Izabel Avallone - Capital

Privilégios

O Brasil cheio de problema e carente de tanta coisa e, até hoje, os insurgentes ao regime militar recebem a Bolsa Ditadura. Inicialmente foram agraciados com uma fortuna indenizatória e um invejável salário. São cerca de 20 mil beneficiados e a metade recebe valor superior ao teto constitucional (R$ 39,2 mil). Creio que todos já se estabilizaram na vida e compete aos nossos congressistas cancelar tal desperdício em prol de melhorias (sociais, educação, saúde e infraestrutura).





Humberto Schuwartz Soares - Vila Velha (ES)

Lar Bom Repouso

Venho aqui lembrar que no dia 23 de maio de 1974 era fundado na cidade de São Caetano a Instituição Espírita Lar Bom Repouso, que em 2023 completa 49 anos de trabalho initerrupto para pessoas em situação de vulnerabilidade. Por isto venho aqui parabenizar sua diretoria, em nome da sra. Carla e também do dr. Homero, além de todos e os voluntários.

José Frederico Pinto de Souza Mello - São Caetano

HIV

O vírus, assim como a transmissão da Aids, continua ceifando vidas daqueles que foram e estão sendo infectados. E as mídias em geral deveriam retomar com seus focos e importância para o mesmo. Parabenizamos o Diário pelo alerta da fundamental temática (Setecidades, dia 19). No Grande ABC, 6.000 pessoas se encontram em tratamento com medicação diária e imprescindível. No Brasil estima-se que exista aproximadamente um milhão de infectados e em tratamento, esperando encontrar esse milagroso antídoto. Após 40 anos do primeiro caso registrado, biólogos, farmacêuticos, médicos, biomédicos e outros pesquisadores, nacionais e internacionais, buscam diariamente por essa medicação que venha dar um ponto final neste vírus. E quanto a nós, precisamos continuar dando muita importância e atenção, educando-nos, informando-nos, conhecendo e, principalmente, cuidando-nos contra este vírus, ainda sem cura.

Cecél Garcia - Santo André