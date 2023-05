Desatar nós

Da Redação



23/05/2023 | 12:21



Há, atualmente, bastante pontos nebulosos no caminho percorrido por entidades do terceiro setor em busca de financiamento público para desenvolver projetos destinados a melhorar a vida da população. A dificuldade foi identificada pela deputada estadual Ana Carolina Serra (Cidadania), que deu início a trabalho na Assembleia Legislativa em busca de desatar alguns dos nós que burocratizam a relação entre as organizações e o poder público. Organizado pela parlamentar, seminário realizado ontem atraiu 270 representantes de entidades assistenciais do Estado. O número de participantes interessados, que surpreendeu o secretário Gilberto Nascimento (Desenvolvimento Social), evidenciou a importância do trabalho da legisladora.

O arcabouço legal a que estão submetidas as organizações não governamentais é tão emaranhado que acaba por inviabilizar a atuação de muitas delas, o que traz evidente prejuízo aos programas sociais dos governos. Ana Carolina, que por seis anos desenvolveu trabalho exemplar à frente do Fundo Social de Santo André, sabe, por experiência, das difuldades enfrentadas pelas entidades assistenciais, que foram classificadas pelo secretário Gilberto Nascimento como “braço do Estado” na execução de programas destinados ao atendimento à população mais vulnerável. Melhorar o relacionamento entre poder público e terceiro setor é, portanto, essencial para melhorar as condições de vida da população paulista.

Um dos projetos propostos pela deputada estadual na Assembleia, que possui domicílio eleitoral em Santo André, foi exatamente para simplificar a gestão das entidades, unificando prazos de validade de certidões exigidas para o seu funcionamento. Hoje, são muitas datas diferentes. Umas expiram em 60 dias, outras em 120 ou 180 dias, algo que complica bastante o processo administrativo das organizações. Se vier a ser aprovado no plenário e, posteriormente, sancionado pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), o ambiente de atuação das instituições do terceiro setor certamente se tornará muito mais saudável, com inúmeros reflexos positivos na agilidade com que o Estado atenderá as pessoas mais vulneráveis.