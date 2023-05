Charge do dia

Seri

do Diário do Grande ABC



23/05/2023 | 12:16



Após março com recorde no número de mortes no trânsito, a região teve, para o quarto mês do ano, o menor registro de óbitos da série histórica, divulgada desde 2015 pelo InfoSiga, sistema de monitoramento do governo estadual gerenciado pelo Detran-SP (Departamento de Trânsito de São Paulo). No período de 1º a 30 de abril de 2023 foram registradas 10 ocorrências na região, sendo o número mais próximo contabilizado em 2018, 2020 e 2021, todos com 13 vítimas fatais cada.