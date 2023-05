Zeca Capellini. O dramaturgo. O animador cultural. O que deu vida à EMIA Aron Feldman.

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



23/05/2023 | 12:09



Ezequiel Capellini Filho

(São Paulo, 16-9-1953 – Ribeirão Pires, 14-5-2023)

Quando a EMIA completava um quarto de século, em 2015, “Memória” a visitou, conduzida pelo Zeca, que encontramos por acaso no ponto de trólebus do Teatro Municipal de Santo André e que nos contou:

Em maio de 1990, a primeira emoção foi a ocupação da casa. Parecia que você estava numa terceira dimensão. A cidade ainda não explodia verticalmente. Aqui do alto se via tudo, do Paço à torre da Catedral do Carmo. Dizíamos: a escola que navega no céu.

Zeca escrevia a história da EMIA, em linguagem voltada ao teatro:

Voltamos no tempo. Estamos nos anos 20. É fim de semana. A menina aguarda ansiosa por esse momento. Para trás fica a São Paulo úmida pela garoa e adiante vislumbra-se a chácara de seu avô Erasmo Assumpção com uma avenida de palmeiras imperiais anunciando o casarão que será povoado pelos sonhos da menina.

ADEUS – Zeca Capellini, o ator, diretor, produtor, escritor, dramaturgo; o menino que fez Artes Cênicas na ECA-USP; o assistente cultural da prefeitura andreense; o animador cultural que passou por todos os espaços da Cultura de Santo André, o Zeca da EMIA parte aos 69 anos, de repente, sem aviso prévio, feliz com o que fazia, desgostoso por vezes não ter a sua capacidade intelectual e seus ideais compreendidos.

Zeca era filho do Sr. Ezequiel e de dona Geralda de Oliveira Capellini. Foi sepultado no Cemitério São José, da sua Ribeirão.

ZECA. Outubro de 2015, Parque Jaçatuba. Ele amava os dois casarões do antigo haras de Erasmo Assumpção, adaptados para servirem à Escola Municipal de Iniciação Artística Aron Feldman

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 23 de maio de 1993 – ano 36, edição 8394

MANCHETE – Fernando Henrique, novo ministro da Fazenda, mantém direção do Banco Central.

GRANDE ABC – O advogado e ex-vereador Adauto Campanella, de São Caetano, vai substituir o engenheiro Eduardo Cerqueira Leite na direção do ERI (Escritório Regional de Integração do Grande ABC).

CENA POLÍTICA (Rafael Guelta) – O presidente da Acisbec (Associação Comercial e Industrial de São Bernardo), Valter Moura, disse que considera a Coordenadoria de Indústria e Comércio criada pelo prefeito Walter Demarchi um cabide de empregos.

RELIGIOSIDADE – Uma procissão com 100 cavaleiros e carroceiros vai marcar hoje (23-5-1993) os 30 anos de Fundação da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, na Vila Curuçá, em Santo André.

EM 23 DE MAIO DE...

1903 – Foi nomeada a professora Maria Augusta dos Santos para a escola de Ribeirão Pires, em São Bernardo.

Da Agência Havas:

Marselha, 18 – Numeroso grupo de católicos realizou uma manifestação a favor dos capuchinhos e apresenta à prefeitura uma mensagem protestando contra os ataques de que têm sido vítimas.

Viena, 19 – Os operários marceneiros se declararam em greve.

Pádua, 19 – Os estudantes fizeram hoje uma manifestação contra a Áustria.

1963 – Câmara de Santo André saúda o News Seller pelo seu quinto aniversário.

1968 – Metalúrgicos esboçam greve no Grande ABC. Endurece o regime militar. Mesmo assim são registradas paralisações em empresas como a Willys, Mercedes-Benz, Volkswagen e Tratores Fendt.

A fiscalização do leite

O leite, no Município de São Bernardo, vai ser doravante, quanto à sua venda, subordinado a rigorosa fiscalização.

A vigilância até aqui exercida obedecia a processo antiquado.

Como em toda parte, e mesmo na Capital, era burlada facilmente e de modo até irritante.

Na qualidade e na quantidade a contravenção não tinha medida.

O prefeito Armando Setti e o médico Salvador Rocco, inspetor sanitário municipal, vão prestar todo o apoio ao serviço de controle do leite. Um laboratório está sendo montado para isso.

Cf. A Gazeta, 28-9-1931

HOJE

Dia da Juventude Constitucionalista

Dia do Soldado Constitucionalista Paulista.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Bocaina. Elevado a município em 23-5-1891, quando se separa de Jaú.

Pelo Brasil: Araputanga (MT), Belmonte (BA), Groaíras (CE), Igarapé-Mirim (PA), Nova Bassano (RS), Oiapoque (Amapá) e Vila Velha (ES).

São João Batista de Rossi

23 de maio

[Itália: 1698-1714]. Fundador da Pia União de Sacerdotes Seculares, da casa de Santa Cala e Casa de São Luiz, instituições voltadas a pessoas necessitadas.

Fonte e ilustração: Canção Nova