Em meio a rumores de romance com Jennie do BlackPink, V do BTS posa ao lado de Lisa em evento

23/05/2023 | 12:10



Será que está rolando mesmo? Segundo informações que estão circulando na internet divulgadas pelo site Dispatch, Jennie, do BlackPink e V, do BTS, estão vivendo um possível affair.

Os dois teriam sido flagrados em um passeio romântico por Paris, na França. No vídeo gravado por uma fã, eles aparecem andando de mãos dadas e com chapéu cobrindo parte do rosto.

Depois de muitas especulações e bafafá na web, a empresa que gerencia a carreira dos cantores sul-coreanos, a YG Entertainment e a HYBE, informaram em nota que não poderiam confirmar os rumores pois se tratava de um assunto pessoal de seus artistas.

Nós não temos nada a comentar sobre o assunto. Nós iremos informar os fãs se tivermos uma nova resposta para compartilhar, disse a empresa responsável pelo BlackPink.

É claro que os rumores continuaram e os fãs não tinham certeza se Kim Taehyung, nome verdadeiro de V, estava na França. Já na manhã desta terça-feira, o cantor então surgiu nos Stories mostrando seu atual paradeiro. Com um clique onde aparece ao lado de Lisa, também membro do BlackPink, o sul-coreano mostrou que está em Paris para o aniversário de Naomi Campbell.

Em outro clique, desta vez compartilhado por Eric Gao, V e Lisa aparecem juntos mais uma vez. Será que a tailandesa aprova esse possível romance entre o duas vezes eleito o rosto mais bonito do mundo e Jennie?

Vale lembrar que Taehyung e a rapper do BlackPink são embaixadores oficiais da marca francesa Celine. Os dois estavam na lista de convidados para o aniversário de Naomi Campbell, que teve o patrocínio da marca luxuosa.

Jennie está na França para participar do Festival de Cannes 2023. A também atriz faz parte do elenco da série The Idol que é protagonizado por The Weeknd e Lily Rose-Depp.