O que fazer em Praga – 14 atrações imperdíveis e dicas

Muitos viajantes que planejam roteiros pelo Leste Europeu têm dúvidas sobre o que fazer em Praga, capital de República Tcheca.

Conhecida como Paris do Leste, a cidade conquista turistas do mundo inteiro com construções góticas, atmosfera medieval e charmosas ruas de paralelepípedos.

Os principais passeios incluem pontos turísticos culturais e históricos. Além disso, o destino oferece experiências gastronômicas surpreendentes.

O que fazer em Praga

O Castelo de Praga é uma das atrações mais procuradas por viajantes. Além disso, a galera adora caminhar pelas ruas da Cidade Velha (Staré Mesto) e da Cidade Nova (Nové Mesto).

Como há muito o que fazer em Praga, selecionamos uma lista com as principais atrações que merecem espaço no roteiro:

Hradcany Castelo de Praga Ponte Carlos Igreja de São Nicolau Ilha Kampa Museu Franz Kafka Teatro dos Nobres Igreja Nossa Senhora Diante de Týn Torre da Pólvora Relógio astronômico de Praga Passeio de barco pelo Rio Moldava Josefov Museu Nacional Casa Dançante

Abaixo, é possível conferir detalhes sobre cada uma delas. Também dividi o texto em tópicos te ajudar a organizar a viagem de forma simples e prática:

Onde fica Praga

14 atrações em Praga

Como chegar a Praga

Transporte em Praga

Quando ir a Praga

Seguro viagem Europa

Chip viagem Europa

Roteiro de 3 dias em Praga

Onde comer em Praga

Onde ficar em Praga

Planeje sua viagem para Praga

Aperte o cintos e prepare-se para conhecer tudo sobre a capital de República Tcheca.

Onde fica Praga

Dividida pelo Rio Moldava, Praga fica na região central da República Tcheca. A capital é a maior cidade do país.

O destino é um ótimo ponto de partida para uma viagem por países do Leste Europeu, como Polônia, Eslováquia, Hungria e Eslovênia.

14 atrações em Praga

Veja os detalhes a respeito das principais atrações de Praga.

1 – Hradcany

No alto de uma colina, o bairro Hradcany é um bom lugar para começar a turistar por Praga. Além de abrigar o famoso castelo da cidade, a região é lar de outras construções belíssimas.

Vale a pena ir aos mosteiros Strahov, fundado em 1140, e Loreto. O segundo, inclusive, conta com um belíssimo campanário.

2 – Castelo de Praga

DepositPhotos Castelo de Praga

Separe algumas horas para conhecer o Castelo de Praga, que fica em um complexo enorme, com templos, museus, conventos, calabouços e 26 palácios.

Não deixe de explorar a Catedral de São Vito, o Palácio Real, o Convento São Jorge e a Basíliaca de São Jorge. Antes de ir embora, caminhe pelo Beco de Ouro, que reúne várias casinhas coloridas. A de número 22 foi lar de Franz Kafka.

Endereço: Hradcany, 119 08

Horário de funcionamento: diariamente, das 6h às 22h.

3 – Ponte Carlos

DepositPhotos Ponte Carlos

A Ponte Carlos é um dos cartões-postais mais famosos de Praga. Construída em 1357, a estrutura é um bom ponto para tirar fotos.

Vale a pena caminhar por lá e observar todos os detalhes. Entre eles, os das torres e das 30 estátuas de santos.

4 – Igreja de São Nicolau

DepositPhotos Igreja de São Nicolau

Independentemente da sua fé, coloque a Igreja de São Nicoulau no roteiro. Isso porque o prédio em estilo barroco é um dos templos mais lindos de Praga.

O local foi construído em 1673 e fica na praça principal de Malá Strana. Dá para subir no mirante para ter uma vista diferenciada da região.

Endereço: Staromestské nám. 1101, 110 00

Staromestské nám. 1101, 110 00 Horário de funcionamento: diariamente, das 10h às 17h.

5 – Ilha Kampa

DepositPhotos Ilha Kampa

Banhada pelo Rio Moldava, a Ilha Kampa é uma ilha artificial com cenários lindíssimos. Algumas pessoas até chamam o local de “Veneza de Praga”.

Ali, o divertido é caminhar e se perder nas ruelas. Além disso, há jardins ótimos para piqueniques.

6 – Museu Franz Kafka

DepositPhotos Museu Franz Kafka

O Museu Franz Kafka foi criado em homenagem ao famoso autor tcheco, que é conhecido como um dos escritores mais famosos do século 20.

O complexo exibe um acervo variado com itens que remetem à carreira e à vida pessoal de Kafka. É possível observar primeiras edições de livros, cartas e até desenhos feitos por ele.

Endereço: Cihelná 635, 118 00

Cihelná 635, 118 00 Horário de funcionamento: diariamente, das 10h às 18h.

7 – Teatro dos Nobres

DepositPhotos Teatro dos Nobres

O prédio do Teatro dos Nobres chama atenção de longe. Por isso, não deixe de conferir de perto os detalhes da belíssima fachada.

O local ficou conhecido por receber espetáculos de extrema importância. Entre eles, a estreia da ópera “Don Giovanni”, de Mozart, em 1787.

Endereço: Ovocný trh 1 110 00

8 – Igreja Nossa Senhora Diante de Týn

DepositPhotos Igreja Nossa Senhora Diante de Týn

A Igreja Nossa Senhora Diante de Týn tem muita história para contar, já que foi disputada entre católicos e protestantes.

Com um prédio em estilo gótico, o templo foi construído em 1365 e é conhecido por “não ter porta”. Acontece que a entrada existe, mas é preciso caminhar entre alguns prédios para encontrá-la.

Endereço: Staromestské nám., 110 00

Horário de funcionamento: terça-feira a sábado, das das 10h às 13h e das 15h às 17h. Domingo, das 10h30 ao meio-dia.

9 – Torre da Pólvora

DepositPhotos Torre da Pólvora

A Torre da Pólvora é um dos pontos turísticos mais famosos de Praga. Com um visual gótico, a construção é uma das 13 entradas da Cidade Velha.

O mais legal é que é possível visitar a parte interna. Uma vez lá dentro, dá para ver a capital tcheca de um ângulo diferenciado.

Endereço: Nám. Republiky 5, 110 00

Horário de funcionamento: diariamente, das 10h às 19h.

10 – Relógio astronômico de Praga

DepositPhotos Relógio astronômico de Praga

A praça principal da Cidade Velha é conhecida por seus restaurantes, cafés e por abrigar a prefeitura. Bem em frente fica o relógio astronômico de Praga.

Ele toca nas horas cheias e apresenta um rápido desfile de bonecos.

11 – Passeio de barco pelo Rio Moldava

DepositPhotos Passeio de barco pelo Rio Moldava

O Rio Moldava é uma parte importantíssima da cidade. Por isso, aproveite para fazer um passeio de barco por ali.

Há opções para todos os tipos de viajantes, desde tours rápidos até roteiros com jantar o apresentações musicais.

12 – Josefov

A região de Josefov, também conhecida como Bairro Judeu, fica bem ao lado da Cidade velha. O local tem ótimos restaurantes e é a sede da Orquestra Filarmônica de Praga.

O local também tem cinco sinagogas, além do Velho Cemitério Judaico, que é um dos mais bem preservados da Europa.

13 – Museu Nacional

DepositPhotos Museu Nacional

O Museu Nacional de Praga é uma das atrações da praça Venceslau, na Cidade Nova. Seu prédio neorrenascentista remete ao período comunista da capital.

O local tem exibições diversas, que variam desde itens de zoologia até paleontologia. Além disso, é possível ver medalhas e outros objetos que remetem à história da Europa.

Endereço: Václavské nám. 68, 110 00

Václavské nám. 68, 110 00 Horário de funcionamento: diariamente, das 10h às 18h.

14 – Casa Dançante

DepositPhotos Casa Dançante

Desenhada pelo arquiteto Vlado Milunic em cooperação com o canadense Frank Gehry, a Casa Dançante é uma das construções mais incríveis da República Tcheca.

O local ostenta um visual futurista e funciona como um prédio de escritórios. Vale a pena tirar algumas fotos em frente à exótica fachada.

Endereço: Jiráskovo nám. 1981/6, 120 00

Como chegar a Praga

Não existem voos diretos do Brasil para Praga. Normalmente, os viajantes tupiniquins fazem paradas em outros destinos europeus e depois seguem para a capital tcheca.

Outra opção, mais indicada para quem já está no Velho Continente, é ir à cidade de trem. Há conexões frequentes e diretas com vários destinos, como Viena (Áustria), Budapeste (Hungria) e Berlim (Alemanha).

Transporte em Praga

Uma das maneiras mais populares de explorar Praga é a pé ou de bicicleta. Muitas das principais atrações da cidade, como a Ponte Carlos, o Castelo de Praga e a Cidade Velha, estão localizadas em áreas bem acessíveis.

Outra opção é usar o transporte público ou embarcar em um ônibus turístico que passa pelos pontos mais interessantes de Praga.

Outra opção é usar o transporte público ou embarcar em um ônibus turístico que passa pelos pontos mais interessantes de Praga.

Para quem busca conforto e praticidade, contudo, a melhor dica é alugar um carro.

Quando ir a Praga

A primavera e o outono são conhecidas por temperaturas amenas e preços mais acessíveis. É durante essas estações que Praga fica um pouco mais vazia, ideal para quem quer fugir de grandes aglomerações de turistas.

O verão, entre julho e agosto, por sua vez, é o período de alta temporada. Os dias são mais quentes, há mais opções de lazer ao ar livre e as diárias em hotéis costumam ficar mais caras.

Caso queira viajar no inverno, prepare-se para encarar temperaturas que vão de -1°C a 5°C. O frio, contudo, deixa a cidade ainda mais charmosa e permite aproveitar atrações como pistas de patinação a céu aberto.

Seguro viagem Europa

O seguro viagem é obrigatório na República Tcheca. Com ele, o viajante evita problemas caso tenha algum imprevisto de saúde durante o passeio.

A dica para economizar é fechar o pacote com antecedência e utilizar um comparador online para encontrar as melhores opções.

Chip viagem Europa

Comprar um chip viagem internacional permite chegar conectado a qualquer destino da Europa. Na República Tcheca, recomendamos utilizar o chip da America Chip, que oferece um ótimo sinal de rede.

Já usamos o serviço da empresa em várias viagens e tivemos experiências muito positivas.

Roteiro de 3 dias em Praga

Há muito o que fazer em Praga. Por isso, o ideal é reservar alguns dias para conhecer as principais atrações da cidade.

Abaixo, confira tudo que não pode ficar fora de um roteiro em Praga. Separamos as principais atrações em um itinerário de três dias.

1º dia – Castelo de Praga e Malá Strana

Comece a visita pelo bairro Hradcany, onde fica o Castelo de Praga . Há diversos edifícios históricos na região, como o Mosteiro Strahov , fundado em 1140 e que abriga as belas salas da Teologia e da Filosofia; o Palácio das Relações Exteriores , maior construção barroca da região; e o Palácio Schwarzenberg , com fachada renascentista.

. Há diversos edifícios históricos na região, como o , fundado em 1140 e que abriga as belas salas da Teologia e da Filosofia; o , maior construção barroca da região; e o , com fachada renascentista. Visite o Loreto , mosteiro construído a partir de uma réplica da casa em que o arcanjo Gabriel teria anunciado à Maria o nascimento de Jesus. O local conta com um lindo campanário.

, mosteiro construído a partir de uma réplica da casa em que o arcanjo Gabriel teria anunciado à Maria o nascimento de Jesus. O local conta com um lindo campanário. Siga para o Castelo de Praga , que é praticamente uma cidadela com direito a 26 palácios, museus, convento, calabouços, ruas repletas de casinhas, jardins e uma enorme catedral.

, que é praticamente uma cidadela com direito a 26 palácios, museus, convento, calabouços, ruas repletas de casinhas, jardins e uma enorme catedral. Passeie pelos pátios principais, pelos jardins e entre na C atedral de São Vito , cujas obras foram iniciadas em 1344 e terminara apenas no século 20. Lá dentro, encontram-se as joias da coroa checa, encerradas na parede e que só podem ser vistas pelo povo uma vez por ano (geralmente no verão), além de túmulos – um deles guarda o braço de São Vito – e capelas.

, cujas obras foram iniciadas em 1344 e terminara apenas no século 20. Lá dentro, encontram-se as joias da coroa checa, encerradas na parede e que só podem ser vistas pelo povo uma vez por ano (geralmente no verão), além de túmulos – um deles guarda o braço de São Vito – e capelas. Compre o tíquete para visitar outras áreas do castelo, como o Palácio Real , palco da linda Sala Vladislau; o Convento de São Jorge , hoje parte da Galeria Nacional de Arte ; e a Basílica de São Jorge , com arquitetura romana.

, palco da linda Sala Vladislau; o , hoje parte da ; e a , com arquitetura romana. Siga até o Beco de Ouro , rua com casinhas coloridas onde, no número 22, morou Franz Kafka. O local abriga hoje uma livraria dedicada ao famoso morador.

, rua com casinhas coloridas onde, no número 22, morou Franz Kafka. O local abriga hoje uma livraria dedicada ao famoso morador. Como é descida, saia do castelo e siga a pé curtindo as atrações históricas de Malá Strana , a Cidade Baixa. Na praça principal, por exemplo, fica a Igreja de São Nicolau . Do mirante da construção barroca tem-se uma ótima vista da cidade.

, a Cidade Baixa. Na praça principal, por exemplo, fica a . Do mirante da construção barroca tem-se uma ótima vista da cidade. Aproveite para almoçar e fazer compras em Malá Strana. Há diversas lojas, tavernas e restaurantes em suas ruas, como a Nerudova.

Seguindo em direção ao Rio Moldava , passe na Praça do Grão-Priorado , cujo prédio principal abriga o “Muro John Lennon”, espécie de templo com mensagens de paz que, antigamente, tinha uma imagem do líder dos Beatles.

, passe na , cujo prédio principal abriga o “Muro John Lennon”, espécie de templo com mensagens de paz que, antigamente, tinha uma imagem do líder dos Beatles. Já às margens do rio desponta a Ilha Kampa , com jardins e belas galerias. Dali é fácil alcançar o Museu Franz Kafka .

, com jardins e belas galerias. Dali é fácil alcançar o . Quando o sol se mandar, escolha uma das muitas tavernas de Malá Strana para provar pratos típicos acompanhados da deliciosa cerveja checa.

2º dia – Ponte Carlos e Cidade Velha

Chegou a hora de visitar um dos maiores cartões-postais de Praga, a Ponte Carlos , construída em 1357.

, construída em 1357. Caminhe tranquilamente pela estrutura, cercada por 30 estátuas de santos que a ornamentam (há uma 31ª na parte inferior do lado de Malá Strana). Dá para fazer lindas fotos das torres que guardam as extremidades da ponte.

Depois, caminhe até a Cidade Velha (Staré Mesto), o coração da capital checa. Turístico, o bairro coleciona lojas, restaurantes, teatros, casas noturnas e tavernas que se espalham entre a Staromestské Námestí (Praça da Cidade Velha) e a Ponte Carlos .

(Staré Mesto), o coração da capital checa. Turístico, o bairro coleciona lojas, restaurantes, teatros, casas noturnas e tavernas que se espalham entre a (Praça da Cidade Velha) e a . A Casa Municipal , o Klementinum (antiga base jesuíta e atual sede da Biblioteca Nacional) e o Teatro dos Nobres , onde Mozart estreou a ópera “Don Giovanni” em 1787, são algumas das estrelas locais.

, o (antiga base jesuíta e atual sede da Biblioteca Nacional) e o , onde Mozart estreou a ópera “Don Giovanni” em 1787, são algumas das estrelas locais. Ande pelas ruas medievais e aprecie edificações como a Igreja Nossa Senhora Diante de Týn , disputada por católicos e protestantes, e ao Portão da Pólvora, uma das 13 entradas da Cidade Velha, erguida em torno de 1200.

, disputada por católicos e protestantes, e ao Portão da Pólvora, uma das 13 entradas da Cidade Velha, erguida em torno de 1200. O grande destaque da Cidade Velha, porém, é a praça homônima, dona de igrejas, cafés com mesinhas espalhadas pelo calçadão, palácios rococós e a prefeitura de Praga , cuja torre data de 1364.

, cuja torre data de 1364. É ali, diante da prefeitura, que fica o famoso relógio astronômico de Praga que, nas horas cheias, balada e apresenta uma espécie de desfile de bonecos, que dura poucos segundos.

que, nas horas cheias, balada e apresenta uma espécie de desfile de bonecos, que dura poucos segundos. Depois de bater perna o dia todo, faça um passeio de barco pelo Rio Moldavia. Muitos deles incluem jantares com direito a apresentações de jazz.

3º dia – Bairro Judeu e Cidade Nova

Programe-se para conhecer o Bairro Judeu (Josefov), que fica ao lado da Cidade Velha . Ali há cinco sinagogas, o Velho Cemitério Judaico , um dos mais bem preservados do gênero na Europa e o Rudolfinum , sede da Orquestra Filarmônica de Praga, e diversos restaurantes.

(Josefov), que fica ao lado da . Ali há cinco sinagogas, o , um dos mais bem preservados do gênero na Europa e o , sede da Orquestra Filarmônica de Praga, e diversos restaurantes. Entre as sinagogas, que podem ser visitadas, destacam-se a Staronová , ou Velha-Nova, erguida em estilo gótico em 1270; a Espanhola, lindíssima, com decoração moura; e a Pinkas , que dá acesso ao Cemitério Judaico.

, ou Velha-Nova, erguida em estilo gótico em 1270; a Espanhola, lindíssima, com decoração moura; e a , que dá acesso ao Cemitério Judaico. Ainda no Bairro Judeu , caminhe pela Avenida de Paris , que concentra as principais vitrines de grifes de Praga.

, caminhe pela , que concentra as principais vitrines de grifes de Praga. Depois do almoço, siga para a Cidade Nova (Nové Mesto), que, apesar do nome, é bem foi fundada em 1348. O local tem menos charme que outras partes de Praga, mas conta com calçadões repletos de lojas, restaurantes, bares, casas noturnas, cinemas, cabarés e hotéis.

(Nové Mesto), que, apesar do nome, é bem foi fundada em 1348. O local tem menos charme que outras partes de Praga, mas conta com calçadões repletos de lojas, restaurantes, bares, casas noturnas, cinemas, cabarés e hotéis. A Cidade Nova abriga grandes prédios neorrenascentistas que remetem ao período comunista de Praga, como a Ópera Estatal e o Museu Nacional .

e o . Aproveite também para conhecer a Casa Dançante , desenhada pelo arquiteto Vlado Milunic em cooperação com o canadense Frank Gehry. É uma das obras mais futuristas da capital checa.

, desenhada pelo arquiteto Vlado Milunic em cooperação com o canadense Frank Gehry. É uma das obras mais futuristas da capital checa. Dá tempo ainda de passear pelas principais praças da Cidade Nova, como a Venceslau , palco da Revolução de Veludo, que marcou o estopim da queda do comunismo em Praga.

, palco da Revolução de Veludo, que marcou o estopim da queda do comunismo em Praga. De noite, escolha uma entre as muitas baladas disponíveis em Praga. Uma das mais famosas é a Karlovy Lasne , mas não se engane: o lugar, enorme e colado na Ponte Carlos, é extremamente turístico.

, mas não se engane: o lugar, enorme e colado na Ponte Carlos, é extremamente turístico. Outra opção é ir ao Teatro Nacional, onde rolam apresentações eruditas.

Onde comer em Praga

DepositPhotos Goulash, prato típico de Praga

Praga é um destino ímpar para os fãs de gastronomia. As opções variam desde cafés charmosos e pubs até restaurantes de comidas típicas e estabelecimentos especializados em alta gastronomia.

Confira três bons lugares para comer em Praga:

Franz Kafka Cafe

Próximo à casa onde Fraz Kafka nasceu, o Franz Kafka Cafe presta homenagem ao autor. Ali, é possível provar deliciosos cafés e tortas.

U Cerného Vola

O U Cerného Vola é uma típica taverna. O local fica próximo ao Castelo de Praga e é conhecido pelas cervejas pretas. Além disso, vale a pena pedir um goulash ou costelas de porco.

U Rudolfina

O U Rudolfina é uma das atrações gastronômicas do Bairro Judeu. Além de servir boa cerveja, o empreendimento oferece pratos como queijo frito e salsicha.

Onde ficar em Praga

Quando se trata de escolher a melhor região para se hospedar, é importante considerar seus interesses e necessidades de viagem.

A Cidade Velha é o coração de Praga e a área mais turística da cidade. É um ótimo lugar caso deseje ficar perto das principais atrações turísticas.

Outro local que conta com boas opções de hotéis é a Malá Strana. Para quem busca ficar longe das multidões de turistas, contudo, a dica é procurar uma hospedagem na sofisticada área residencial de Vinohrady.

Além desses, veja detalhes de mais três boas opções de hotéis em Praga.

Hotel Savoy Prague

Pertinho do Castelo de Praga, o Hotel Savoy Prague é referência em luxo. Além de oferecer um ótimo serviço, o empreendimento é conhecido pelo delicioso café da manhã.

Hotel U trí bubnu

O U trí bubnu é ideal para viajantes que procuram um hotel confortável, mas não muito caro. Ele fica muito bem localizado, na região da Cidade Velha.

Hotel Essence

Baseado em um edifício histórico, o Hotel Essence é um bom hotel intermediário na Cidade Velha. O complexo tem acomodações confortáveis e oferece fácil acesso aos pontos turísticos.

Planeje sua viagem para Praga

DepositPhotos Relógio de Praga

Quando planejamos nossas viagens para um ou mais países da Europa, como a República Tcheca, deixamos tudo pronto antes mesmo de sair do Brasil, a fim de evitarmos contratempos e problemas com outros idiomas e costumes.

Com as ferramentas certas, que confiamos a ponto de torná-las nossas parceiras, compramos passagens aéreas mais baratas, alugamos carros com antecedência e reservamos hotéis. De quebra, organizamos todos os passeios, transfers e ingressos para eventos com mais segurança e pagando menos.

