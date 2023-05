Streaming de jogos: Jaw Games nasce com mais de 500 opções

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



23/05/2023 | 11:55



Poder jogar de onde quiser, a hora que quiser, sem se preocupar com downloads e sem interferir a jornada de quests do gamer. Essa já é uma realidade apresentada pelo streaming de jogos. E é com essa concepção que nasce a Jaw Games, plataforma brasileira que chega ao mercado amanhã (24 de maio).

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

“Foram 2 anos de desenvolvimento e investimentos na plataforma e na escolha de parceiros de tecnologia em software e hardware. Tivemos que construir todo o ecossistema que não existia no Brasil para entregar a solução com infraestrutura própria e servidores e GPUs de última geração. Cloud Gaming é uma tecnologia disruptiva, ainda no início de sua vida, e como toda nova tecnologia passa por um período de maturação. Nosso target market no País é voltado para consumidores que não têm consoles ou um PC Gamer em casa, democratizando, assim, o acesso ao mundo dos jogos ” explica Allan Ajuz, CEO da Jaw Games.

A plataforma suporta qualquer velocidade de conexão, oferece até cinco contas separadas na mesma assinatura e controle parental para perfis infantis. Além disso, a experiência multi-telas é um diferencial: o usuário começa um jogo em um dispositivo e pode continuar exatamente do ponto de onde parou em outro aparelho.

“Podemos comparar o Cloud Gaming a um streaming para gamers com centenas de jogos online, em que tudo fica na nuvem ao preço de uma assinatura. Você pode jogar na web, no celular, no tablet e até mesmo na TV. O Cloud Gaming faz com que jogar seja tão fácil quanto ver um vídeo – um clique e pronto. Nossos planos começam pelo preço de um cafezinho, com 7 dias de teste grátis no período de lançamento”, aponta o executivo.

O serviço oferecerá mais de 500 opções de jogos, tais como Asphalt 9, Horizon Chase Turbo, Sniper 3, Asterix & Obelix XXL3, Lords of the Fallen, Ryse: Son of Rome, Modern Combat 5, TT Isle of Man, VRally 4 e WRC9. A cada mês, novos jogos entrarão na grade da Jaw Games. Para ter acesso, os usuários poderão escolher entre três modelos de assinatura: Mensal: (R$ 34,99), Semanal (R$ 9,99) e Diário (R$ 4,99). Clique aqui e saiba mais.