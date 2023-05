Nova dinâmica e problemas de convivência... Confira como foi a madrugada em A Grande Conquista

23/05/2023 | 11:10



Eita que a chapa está esquentando em A Grande Conquista! Agora que já deu tempo de todo mundo se conhecer e começar a formas alianças, está na hora de jogar para valer. No jogo da discórdia da semana, os moradores da Mansão tiveram que apontar o elo mais fraco do grupo de aliados. O grupo azul, que saiu vencedor da dinâmica, recebeu 20 mil reais para dividir entre eles. Já o amarelo... saiu com uma consequência relacionada à temida Zona de Risco.

O público deverá decidir qual deve ser a pena para Ana Paula, Erick, Faby Monarca e Thiago Servo do grupo amarelo. Dentre as duas opções estão perder o direito de participar da votação que vai colocar uma das Donas na próxima Zona de Risco ou perder direito de participar da votação que vai colocar um dos moradores da Mansão na próxima Zona de Risco, mas ainda podem ser votados.

A primeira Zona de Risco da Mansão será formada de uma maneira diferente. Na primeira etapa, as Donas deverão entrar em consenso para indicar uma pessoa. Já na segunda, uma votação secreta irá colocar uma delas na berlinda. Por fim, uma votação aberta com todos os participantes, exceto Sandra e Nat, decidirá quem ficará com a terceira vaga.

Não demorou para os confinados começarem a especular sobre a formação da berlinda. Bruno Tálamo acredita que ele e Thiago Servo serão alguns dos indicados.

Um dos benefícios se der Dona da casa é poder ler os tweets que os telespectadores enviam. Sandra e Nati puderam ler os comentários sobre sua liderança e ter uma noção de como o jogo está sendo visto pelo público.

No entanto, parece que nem tudo são rosas para quem carrega o peso da chefia. Em uma conversa com Medrado, Ricardo, Giulia e Victoria, Natalia confessou que não está muito feliz em ser Dona.

- Não é legal não, mas eu já falei isso desde lá debaixo, falei no ao vivo. O dinheiro eu fiquei felizona, seria Dona dez vezes se fosse pelo dinheiro. É legal o quarto, fora isso os docinhos.

Ela ainda disparou sobre as coisas que observa na mansão:

- Eu acho que tem muita gente se fazendo, sendo falsa e não falando as coisas na cara, mas faz parte

Em outro momento, Medrado explicou a sua relação com Sandra enquanto desabafava com Janielle. A cantora confessou não ter gostado nem um pouco de uma patada que levou e decidiu se afastar.

- Eu gosto muito da Sandra, mas eu não vim aqui para tomar patada. Se sei que terá faísca e é uma pessoa que gostei no começo, o que eu vou fazer é: Pera, vamos recuar e ir com calma. Ela deu a patada, eu não gostei, já passou e está tudo bem. Só que eu não me sinto mais à vontade de ficar indo lá e é isso. É uma opção minha. Sempre me dei bem com ela, mas não quis mais ficar insistindo porque quero sentir as coisas naturais. Está sendo muito difícil para mim essa parada de ter que votar nela ou na Nat. Estou confusa.

Murilo Dias é outra pessoa que está enfrentando problemas de convivência. O modelo disse ter percebido que tem que conviver com pessoas diferentes e que mudam de personalidade de acordo com as situações que acontecem e disparou que não consegue se aproximar de alguém apenas para se proteger:

- Eu não consigo ser falso.

Ele também criticou o fato que todo mundo fala dos outros pelas costas.