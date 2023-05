Ribeirão Pires inicia operação do Centro Provisório de Acolhimento

Da Redação



23/05/2023



Tendo em vista a previsão de queda da temperatura, a Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Assistência, Participação e Inclusão Social, inicia nesta semana a operação do CPA (Centro Provisório de Acolhimento). Diferentemente dos dois anos anteriores, o acolhimento será feito na sede da Associação Acolhida com Esperança da Grande São Paulo, conhecida como Casa de Acolhida, entidade parceira que presta serviços há mais de 15 anos no município.

Além da ampliação de 40 para 60 vagas de acolhimento, haverá intensificação das rondas por todo o Centro. A abordagem à população em situação de rua acontecerá a partir das 22h, com equipes da Pasta e da GCM (Guarda Civil Municipal), em locais em que esse público já costumava ficar.

A Prefeitura destaca que a pessoa não é obrigada a ir à Casa da Acolhida. O atendimento é feito apenas com o consentimento.

Para ajudar as pessoas em situação de rua, principalmente nos dias mais frios do ano, é possível entrar em contato pelo telefone (11) 4829-3090 e orientar o atendimento com as seguintes informações: endereço da via em que a pessoa em situação de rua está (o número pode ser aproximado); citar pontos de referência; características físicas e detalhes das vestimentas da pessoa a ser abordada.

ESTRUTURA

Além de espaço para dormir, se alimentar e tomar banho, entre outros cuidados, o local também oferece apoio social para emissão de documentos, reinserção social e até mesmo recâmbio, no caso dos assistidos que desejam retornar à região de origem.

O trabalho é realizado por equipe composta de assistentes sociais e psicólogo. O espaço da Casa é estruturado, de forma separada, para o atendimento de homens e mulheres.