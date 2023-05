Diadema promove na próxima semana vacinação antirrábica em cães e gatos

Da Redação



23/05/2023 | 10:45



O CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) de Diadema divulgou calendário de vacinação antirrábica para cães e gatos para o mês de maio. A aplicação da vacina está dentro da rotina de procedimentos do serviço e será nos dias 29, 30 e 31, das 9h às 12h e das 13h às 16h, ou enquanto houver disponibilidade das doses, que serão aplicadas no CCZ, na Rua Ipoá, 131, bairro Inamar.

Atualmente, segundo a Prefeitura, a situação epidemiológica da raiva animal está controlada no Estado. “Embora as campanhas de vacinação antirrábica estejam suspensas desde 2020, imunizar o pet contra a raiva é um sinal de cuidado”, informou o Paço.

“É importante manter os animais domésticos vacinados, pois, mesmo que não esteja ocorrendo a circulação viral entre cães e gatos, alguns morcegos ainda podem apresentar. Sendo um risco para animais que tenham contato acidental com eles. Também é obrigatório para animais que irão viajar. A vacinação é anual e está disponível no Centro de Controle de Zoonoses durante todo o ano”, explica a médica veterinária e coordenadora do CCZ, Nanci do Carmo.

A aplicação das vacinas é feita por ordem de chegada. A recomendação é para que cães sejam levados em coleira e guia, de acordo com seu tamanho, e gatos em caixas de transporte.

REFORMA

Desde janeiro deste ano, o CCZ de Diadema passa por reforma. Por isso, as dependências administrativas foram transferidas, temporariamente, para a sala 333, localizada no 3º andar do Quarteirão da Saúde. Permanecem no local: o canil e o manejo dos animais internos pelos cuidadores e veterinários; coleta de exames para animais suspeitos de Esporotricose e o acompanhamento do tratamento dessa doença.