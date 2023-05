Operação de combate à poluição sonora autua 26 estabelecimentos comerciais

Da Redação



23/05/2023 | 10:36



Entre sexta-feira e domingo, a equipe de fiscalização ambiental do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) atuou 26 bares, tabacarias e adegas por ruído acima do permitido.

As operações contaram com o apoio da GCM (Guarda Civil Municipal) e da Polícia Militar e fiscalizaram locais previamente mapeados pela autarquia e também aqueles cujas ordens de serviço foram registradas por meio do site.

No total, foram emitidas 14 advertências e 12 autos de infração ambiental (equivalentes à multa), com valores entre 150 e 300 FMPs (Fator Monetário Padrão, ou seja, entre R$ 758 e R$ 1.517). Além disso, os fiscais realizaram orientações quanto à legislação vigente.

“A poluição sonora é uma questão de saúde, já que o excesso de barulho causa estresse, ansiedade, irritabilidade e falta de concentração, além de perda auditiva, dependendo da intensidade. O Semasa atua constantemente para combater esse problema, garantindo mais conforto e qualidade de vida à população, que consegue desfrutar do descanso merecido”, explica o superintendente da autarquia, Ajan Marques de Oliveira.

Foram percorridos 16 bairros, incluindo algumas comunidades. Os locais vistoriados pelas equipes foram Jardim Bom Pastor, Capuava, Casa Branca, Jardim, Jardim Alzira Franco, Jardim do Estádio, Jardim Guarará, Jardim Irene, Jardim Santa Cristina, Jardim Santo André, Jardim Stella, Vila Palmares, Parque das Nações, Cidade São Jorge, Tamanduateí 8 e Vila Linda.





DENÚNCIA

Moradores que são afetados por barulho excessivo em bares, casas noturnas, comércios, templos religiosos e escolas de samba podem abrir reclamação no site do Semasa (www.semasa.sp.gov.br/servicos-ao-usuario), 24 horas por dia, incluindo horários noturnos, fins de semana e feriados.

Além disso, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, as reclamações podem ser feitas pela central de atendimento telefônico da autarquia, nos telefones 0800-4848115 ou 4433-9300.

A Prefeitura de Santo André recomenda que a denúncia seja feita no momento em que acontece o problema.