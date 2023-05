Vendas do varejo físico caem 0,4% na margem em abril, mostra Serasa

23/05/2023 | 10:35



As vendas do varejo físico brasileiro tiveram queda de 0,4% em abril deste ano, na comparação com março. Foi a quarta contração consecutiva do indicador, que na passagem de fevereiro para março havia registrado queda 0,2%. Os números são do Indicador de Atividade do Comércio da Serasa Experian.

Nas aberturas, três dos seis grupos do varejo físico registraram queda nesta leitura: Material de Construção (-1,0%); Tecidos, Vestuário, Calçados e Acessórios (-2,1%) e Veículos, Motos e Peças (-4,8%).

Por outro lado, registraram avanço os grupos Supermercados, Hipermercados, Alimentos e Bebidas (1,4%); Móveis, Eletrodomésticos e Informática (1,1%) e Combustíveis e Lubrificantes (0,8%).

De acordo com o economista da Serasa Experian, Luiz Rabi, o ritmo lento do setor deve se manter, ao menos no curto prazo. "Temos observado oscilações mínimas, que podem ser consideradas uma estabilidade. A longo prazo, especialmente quando sentirmos melhora nos índices de inadimplência, isso refletirá positivamente no comércio, que deve alavancar a retomada econômica", afirma.

O Indicador Serasa Experian é construído pelo volume de consultas mensais realizadas por cerca de seis mil estabelecimentos comerciais à base de dados da Serasa Experian.