Filhas de Gugu Liberato apoiam a mãe em audiência sobre herança

22/05/2023 | 21:36



As gêmeas Sofia e Marina Liberato, de 19 anos, filhas do apresentador Gugu Liberato, que morreu em 2019, prestaram depoimento nesta segunda-feira, 22, à Justiça de São Paulo, e apoiaram a mãe. As jovens são testemunhas no processo que analisa a união estável de Rose Miriam di Matteo com o comunicador. Os depoimentos estão previstos para acontecer até a próxima quarta-feira, 24.

O Estadão confirmou que durante a audiência, de cerca de três horas, na 9ª Vara de Família e Sucessões do foro Central de São Paulo, João Augusto Liberato, de 21, o primogênito de Gugu e irmão de Sofia e Marina, preferiu não dar nenhuma declaração. Aparecida Liberato e André Liberato, irmã e sobrinho do apresentador, também decidiram não se manifestar. Já as gêmeas mostraram total apoio a mãe.

Se a Justiça reconhecer a união estável, Rose Miriam passa a ter direito ao espólio de Gugu. Ela terá direito a metade da herança. Os outros 50% são transmitidos obrigatoriamente aos três filhos, João, Sofia e Marina.

Rose e as filhas são representadas pelo advogado Nelson Wilians, que mais cedo explicou que o processo corre em segredo de Justiça. "As gêmeas Marina e Sofia sempre estiveram ao lado da mãe na busca dela pelo reconhecimento de união estável na Justiça. Todos os elementos comprovam que Rose e Gugu mantinham uma relação pública, notória, duradoura, contínua e com objetivo de constituir família. Reafirmamos acreditar que, a cada dia, estamos mais próximos de vermos a justiça ser feita", declarou ele, em nota.

Sobre o caso

Gugu Liberato morreu em novembro de 2019, aos 60 anos, em Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos, após um acidente doméstico. Os filhos, então, entraram em uma disputa pela herança milionária do apresentador.

No testamento, assinado em 2011, Gugu não reconheceu Rose Miriam di Matteo como companheira em união estável e nomeou a irmã, Aparecida Liberato, como responsável por cuidar de seu espólio (bens divididos entre os herdeiros). Nele, o comunicador deixou 75% do patrimônio aos três filhos e os 25% restantes para os cinco sobrinhos.

Diante da situação, Rose contestou e entrou na Justiça para cobrar valores relativos à pensão que ela recebe do espólio de Gugu.

De volta ao Brasil

As gêmeas Marina e Sofia Liberato chegaram ao Brasil na última semana para apoiar a mãe. Após a audiência, elas foram visitar os estúdios da GGP Produções, fundados em 1999 pelo apresentador e empresário Gugu Liberato. O local dispõem de infraestrutura para gravações destinadas ao mercado publicitário, meios digitais, cinema e televisão.

"Hoje, fui visitar a GGP! Muito bom voltar a essa lugar que nosso pai construiu com tanto carinho, e que ele tanto gostava. Amei e pretendo voltar muitas vezes", escreveu Marina, nos stories do Instagram.