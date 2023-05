BB oferecerá benefícios para aposentados e pensionistas do INSS, mesmo que não-correntistas

22/05/2023 | 19:35



O Banco do Brasil também oferecerá benefícios a aposentados e pensionistas do INSS a partir do lançamento da carteira digital Meu INSS+, nesta segunda-feira, 22, pelo Ministério da Previdência. Os beneficiários correntistas do banco têm acesso aos benefícios através da carteira, e os demais poderão utilizá-los através da Central do Cidadão, logando com o cadastro que possuam na plataforma gov.br.

Inicialmente, o banco incluirá descontos em compras virtuais em lojas que fazem parte do Shopping BB, e acesso a aplicativos de academias e meditação. Outros serviços serão adicionados ao longo do tempo.

O banco afirma que os beneficiários do INSS que recebem o benefício no BB conseguem fazer a prova de vida pelo aplicativo da instituição, dispensando a ida a agências físicas. Também têm acesso a crédito consignado e crédito benefício com condições especiais, transações eletrônicas com o cartão de benefício, cashback em compras do Shopping BB e seguros.

O Ministério lançou o programa nesta segunda, afirmando que a prova de identidade dos beneficiários poderá ser feita pela carteira digital. A Caixa também lançou um pacote de benefícios associados ao Meu INSS+.