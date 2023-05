Gusttavo Lima teria surtado e deixado de atender fãs após show

22/05/2023 | 19:11



Eita! Parece que Gusttavo Lima se incomodou profundamente nos bastidores do Rodeio de Cajamar, em São Paulo. O embaixador subiu ao palco na noite da última sexta-feira, dia 19.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, Gusttavo Lima não teria gostado do camarote da prefeitura local estar muito perto do palco. Segundo informações, o espaço reservado chegou a ocupar pouco mais de meio metro da estrutura. E não parou por aí, já que o embaixador teria pedido que a estrutura fosse desmontada, ameaçando não cantar.

As fontes da profissional ainda contaram que o embaixador teria se recursado a atender a imprensa e os fãs. Vish!

Fábia Oliveira também revelou que os ataques de estrelismo do sertanejo seria um dos motivos que o deixou fora da tradicional Festa de Barretos neste ano. Lembrando que o cachê do artista chega na casa do milhão.