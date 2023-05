Filho de Rita Lee, Beto Lee, compartilha registro inédito da cantora

22/05/2023 | 19:11



O dia 22 de maio é um dia importante para a família Lee. Além de ser o dia em que Rita Lee escolheu para ser seu segundo aniversário, nesta segunda-feira, dia 22, foi lançado o novo livro da cantora, Rita Lee: Outra Biografia.

Nessa data tão importante, Beto Lee, filho da cantora, usou as redes sociais para compartilhar um registro inédito de Rita em sua exposição realizada no Museu Da Imagem e do Som (MIS), em São Paulo. O músico detalhou sobre o processo de criação da exposição e a importância dessa celebração para a cantora.

Essa foto foi tirada no dia em que meus pais visitaram a exposição no MIS. Durante a montagem da exposição, eu passava horas no FaceTime com minha mãe, mostrando cada detalhe e pedindo sua opinião e orientação. Tivemos várias conversas e momentos especiais, engraçados e divertidos. Ela sempre de bom humor. Um dos momentos mais legais foi quando mostrei os manequins para ela pela primeira vez. Ela levou um susto, riu e disse: Nossa, eu estou a cara de mim mesma! Ainda mais careca, começou a contar Beto.

No dia da visita, percebi que ela ficou emocionada ao ficar de frente com a imagem dela vestida de Nossa Senhora. Ela pediu para ficar a sós por um tempo. Ficou observando, mas não falou nada. A simbologia de vê-la de frente com si mesma, daquele jeito, é gigantesca! Vestir-se de Nossa Senhora sempre foi uma das formas que ela usava para homenagear a sua mãe, minha avó. Imagina quantos pensamentos e memórias vieram ali? Imagina o tamanho da saudade que bateu? Acho que iguais as memórias e saudades que eu sinto de você, agora, mãe.

Hoje é dia de Santa Rita. Hoje é o dia que você escolheu para ser o seu segundo aniversário. Hoje é o dia do lançamento do seu livro. Hoje é um dia especial para mim. Feliz aniversário, mãe. Love you, finalizou o filho de Rita Lee.