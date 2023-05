Thiago Oliveira anuncia nascimento da primeira filha

22/05/2023 | 19:11



Thiago Oliveira anunciou o nascimento de Ella, sua primeira filha, no dia 21 de maio. A pequena é fruto do casamento do apresentador com Bruna Matuti.

Recentemente, no É de Casa, ele emocionou ao falar sobre o seu desejo de se tornar pai:

Meu maior sonho pessoal era ser pai. É algo tão grandioso.a cada dia tenho um sentimento diferente. É uma menina, uma princesa que eu sonhei desde os 12 anos de idade. Sempre disse que primeiro teria uma filha! Eu sentia isso muito forte. Quando a Bruna me contou da gravidez, eu disse: é a nossa menina.

Fofo, né?