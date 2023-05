MC Mirella procura hospital após bater barriga em ferro: Doeu muito e senti cólicas

22/05/2023 | 19:11



MC Mirella anunciou no dia 11 de maio que será mamãe pela primeira vez.

Aos 24 anos de idade, a cantora contou que está grávida de Dynho Alves, pouco tempo após anunciar que deram mais uma chance ao amor.

Recentemente, Mirella usou as redes sociais para contar que passou por um grande susto após realizar uma apresentação. Através dos stories, ela contou que sentiu muitas dores e cólicas e, que por esse motivo, foi atrás de um hospital.

Gente, ontem aconteceu uma situação comigo. Após o show eu bati a barriga em um ferro. Doeu muito e eu senti cólicas. Eu fui correndo pro hospital, em meio a madrugada as 4 da manhã, com alguns amigos que puderam me acompanhar e estavam comigo no show. Eu postei algumas coisas no Twitter que não tem nada a ver com minha família, Dynho e alguns amigos meus. Na verdade, tem a ver com algumas pessoas que são sim próxima e importantes pra mim, mas que me fazer ouvir todo os dias que ?gravide não é doença?. Só eu sei meus sentimentos nessa fase, como estão meus hormônios e minha cabeça. Tem alguém que depende de mim pra tudo e me ver em situações que nunca vivi e nem imaginava como era, me preocupam. Sou mãe de primeira viagem e obviamente qualquer coisa me preocupa se acontecer com ele(a). Estou tendo que trabalha, infelizmente não posso ficar de repouso. Brigam comigo e me cobram, e me compraram com outras grávidas que conseguiram fazer tudo normalmente. Não é frescura, não é nada disso. Mas infelizmente a pressão dessas pessoas nos fazem nos cobrar demais e é extremamente difícil.