Encceja: inscrições estão abertas para realização do exame

22/05/2023 | 18:25



As inscrições para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) foram abertas nesta segunda-feira, 22. A entidade responsável pela prova é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Os candidatos terão até o dia 2 de junho para realizar a inscrição e os exames serão aplicados no dia 27 de agosto. Realizada desde 2002, a prova do Encceja concede, ao participante aprovado, o certificado de conclusão do ensino fundamental ou médio para jovens e adultos que não finalizaram estas etapas do ensino regular na idade adequada.

A participação é gratuita e voluntária. Para as provas de ensino fundamental, os candidatos precisam ter, no mínimo, 15 anos completos; e, para os exames de ensino médio, 18 anos completos até a data do exame (27 de agosto).

Os participantes que se inscreveram no Encceja de 2022, mas faltaram no teste e não justificaram a ausência, ou tiveram a explicação reprovada, deverão pagar uma taxa de ressarcimento de R$ 40.

O Inep informa que, para se inscrever, o participante precisa indicar o Estado e o município onde deseja fazer a prova, e informar o nível de ensino para o qual deseja a certificação (fundamental ou médio), além das áreas de conhecimento em que deseja ser avaliado. As inscrições devem ser feitas no site do Inep .

Neste ano, o Encceja terá algumas novidades, como opção de ter um Cartão-Resposta ampliado para as pessoas que têm deficiência visual e correção diferenciada da redação para pessoas com transtorno do espectro autista (TEA).

O Inep também dispensou a obrigatoriedade de documentação comprobatória para participantes travestis, transexuais ou transgêneros com nome social cadastrado na Receita Federal, e informou que os laudos aprovados em 2022 para o mesmo tipo de atendimento em 2023 continuam valendo e não precisam ser reenviados para uma nova análise.

Datas

Até quando posso me inscrever no Encceja?

De 22 de maio a 2 de junho

Quando é a aplicação das provas?

27 de agosto - realização dos exames de ensino fundamental e médio