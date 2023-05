MC Guimê e Tina compartilham reencontro após fim do BBB23 e polêmicas envolvendo o cantor

22/05/2023 | 17:10



MC Guimê causou uma grande polêmica do BBB23 ao ser expulso junto de Cara de Sapato por acusações de importunação sexual. Desde então, o cantor está sofrendo com um cancelamento e tenta reerguer sua carreira após o reality. Entretanto, não é novidade para ninguém que, junto do cancelamento, Guimê teve que se conformar com algumas pessoas se afastando de sua vida.

Apesar de alguns amigos se afastarem de vez, outros não soltaram a mão do MC. Uma das pessoas que não deixou Guimê foi Tina, também ex-participante do BBB23. Para quem não lembra, o cantor e a comunicadora entraram no reality algemados e formaram dupla em algumas provas.

Para mostrar o reencontro entre eles, Tina publicou uma foto dos dois se abraçando e compartilhou o vídeo. Já na legenda, ela escreveu:

Fomos escolhidos como dupla pelo Brasil, respeitando o processo vamos seguir nos lapidando aqui fora, como diamante que somos!

Vale lembrar que quando Tina saiu da casa mais vigiada do Brasil, ela conheceu Lexa - antes da suposta separação da cantora e de Guimê, é claro. Desde então, a ex-dupla não interagiu nas redes sociais, mas, aparentemente, a amizade continua mais forte do que nunca.