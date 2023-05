Preta Gil desabafa sobre os efeitos colaterais da radioterapia: Chatos, incômodos, doem e me limitam

22/05/2023 | 17:10



Preta Gil aproveitou a noite do último domingo, dia 21, para prestigiar o seu tio, Caetano Veloso, no Parque Ibirapuera, na Zona Sul da cidade de São Paulo. A cantora, que está em meio ao tratamento contra o câncer, chegou acompanhada de alguns amigos, incluindo Gominho.

Em suas redes sociais, a cantora revelou que é um pouco complicado sair de casa por conta dos efeitos colaterais da radioterapia.

Ontem me esforcei e fui assistir ao show do meu tio, não é fácil sair de casa, os efeitos colaterais da Radioterapia são chatos, incômodos, doem e me limitam a estar sempre perto de um banheiro, mas mesmo com dor e esses percalços eu fui.

Em seguida, Preta contou o quanto foi bom reencontrar os amigos e pessoas que não pararam de demonstrar carinho e amor:

Foi muito bom encontrar com amigos e pessoas que demonstraram tanto carinho, tão importante no processo de cura receber esse amor. Tão importante ter amigos fiéis, o amor não precisa vir de um marido ou namorado. Quando descobrimos isso é tão reconfortante! Amor é amor não importa de onde ele venha!!!