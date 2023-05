Juventus é penalizada com a perda de dez pontos no Campeonato Italiano

22/05/2023 | 17:02



O Tribunal Federal de Apelações puniu a Juventus nesta segunda-feira com a retirada de 10 pontos na Série A do Campeonato Italiano por causa do episódio que ficou conhecido como "plusvalenze", onde o clube de Turim é acusado de aumentar a valor de mercado dos jogadores de futebol para gerar maior renda em suas transferências.

Em comunicado, a Federação Italiana de Futebol informou que o Colégio de Garantia do Comitê Olímpico Italiano reformulou sua avaliação sobre a sanção imposta à Juventus. Diante do cenário, que ganhou a alcunha de "caso de ganho de capital", o Tribunal Federal optou por penalizar a equipe de Turim diretamente na classificação.

O procurador da Federação Italiana de Futebol (FIGC) Giuseppe Chiné havia pedido na audiência desta manhã uma sanção de 11 pontos da Juventus, mas diante de um júri com composição diferente do que tinha proferido uma perda de 15 pontos em janeiro, a decisão foi pela perda de dez pontos.

A FIGC solicitou também na audiência a desqualificação por oito meses do checo Pavel Nedved, ex-presidente da Juventus, e outros sete dirigentes. No entanto, eles foram absolvidos de todas as acusações. A duração da audiência foi de três horas.

Francesco Calvo, dirigente da Juventus, disse que o clube não concordou com a punição e pretende entrar com um recurso para contestar a sentença. "Fazer qualquer comentário agora é cedo, mas vamos soltar um comunicado. Há a possibilidade de recurso", afirmou.