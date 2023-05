Após acidente, Alfonso Ribeiro, ator de Carlton de Um Maluco no Pedaço, atualiza estado de saúde da filha

22/05/2023 | 16:10



A filha de Alfonso Ribeiro, Ava, sofreu um assustador acidente de scooter um dia antes de seu aniversário de quatro anos de idade. Segundo o que Alfonso contou ao participar do programa Live with Kelly and Mark, a pequena caiu e teve uma erupção cutânea no rosto e no braço, então precisou passar por um procedimento de emergência para remoção de pele.

Entretanto, Ava conseguiu se recuperar a tempo para curtir sua festa de aniversário com tema do filme Enrolados. Nas fotos, é possível ver os machucados no rosto da pequena.

A mãe de Ava e esposa de Alfonso, Angela Ribeiro, compartilhou em seu Stories que a filha está se recuperando cada dia mais. Angela e Alfonso são pais de Ava, de quatro anos de idade, Anders, de oito anos, e Alfonso Jr., de nove.