Paula Fernandes abre o jogo sobre suposta briga com cantor Leonardo: - Coisas que não combinavam com o meu estilo, com meu caráter

22/05/2023 | 16:10



Além de ser conhecida por suas músicas sertanejas, Paula Fernandes está envolvida em algumas polêmicas. Uma delas envolve o cantor Leonardo e uma possível briga entre eles. Tudo começou quando a cantora saiu da Talismã, gravadora do pai de Zé Felipe. A saída dela deixou os internautas intrigados e teorias - como um possível desentendimento entre os artistas - começaram a circular na web.

Entretanto, durante uma entrevista com o jornalista André Piunti, Paula esclareceu tudo. Segundo ela, nunca rolou uma briga com Leonardo. Apesar do cantor ser dono da ex-gravadora da cantora, eles nunca chegaram a se desentender. Na realidade, o problema da artista era com a gravadora, então, quando o contrato acabou, ela decidiu mudar.

- Gerava cliques [a suposta briga]. Não tenho problema nenhum com o Leonardo, nunca sentei com Leonardo pra falar sobre isso. Era o escritório dele, mas ele não se envolveu, nunca briguei, nunca cheguei, conversei [com ele]. Meu contrato venceu, tinham coisas que não combinavam com o meu estilo, com meu caráter. Então não dava para continuar, meu contrato acabou e ponto final.

Em seguida, Paula Fernandes não escondeu que o pai de Zé Felipe é um ídolo para ela. A cantora ainda fez um convite para Leonardo, assim eles podem colocar um fim nos boatos de uma vez por todas.

- Com o Leonardo nunca tive problema nenhum. Ele continua sendo meu grande ídolo, uma pessoa que eu sigo na internet e dou risada com as piadas dele. A gente está precisando se encontrar para trocar uma ideia e ver se esse povo para de lero-lero, vai ser um bom reencontro. Não vou dizer que vou tomar uma cachaça com ele porque bebo pouco. Ele é muito engraçado, muito figura eu gosto demais dele.

Para colocar um ponto final no assunto, Paula não escondeu que odeia quando a internet cria brigas desnecessárias entre ela e outros artistas:

- É uma pena que as pessoas tenha esse sede de ver o veneno e colocar um contra o outro, e mulher principalmente. Pelo amor de Deus, gente, está na hora disso acabar.

Organizada

Depois de falar sobre a suposta briga que tinha com Leonardo, Paula Fernandes também abriu o jogo sobre sua vida financeira. Apesar da carreira de cantora lhe dar um bom retorno, a artista confessou que não gosta de esbanjar e revelou que quando recebeu dinheiro pela primeira vez planejou sua vida e se sua família.

- Eu não ostento, você não vai me ver esbanjando com vários carros, eu tenho um só que eu mal consigo andar. Eu não saio comprando fazenda? tenho minha chácara, meus investimentos. Sou uma pessoa organizada. Não sou deslumbrada, nunca fui. É fruto de muito trabalho, mas me organizei para não passar aperto. Com o primeiro dinheiro eu comprei uma casa e fiz plano médico pra todo mundo. Sempre fui muito controlada com dinheiro.