Para-brisa: saiba quando o dano é caso de troca ou reparo

Da Redação

Do 33Giga



22/05/2023 | 15:55



Qualquer dano apresentado no para-brisa de um veículo requer avaliação profissional. Principalmente quando a trinca, fissura ou arranhão estiver no campo de visão do condutor.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e compre o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies por apenas R$ 10

Um parâmetro para entender se o dano é caso de troca ou reparo: se a fratura for superior a uma moeda de R$ 1, é recomendada a substituição do para-brisa.

A resolução 216 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) estabelece alguns limites referentes a problemas no para-brisa em veículos de passeio: pode haver, no máximo, dois danos, sendo que um deles não pode ser superior em de 4 cm de diâmetro em uma configuração circular ou qualquer outro acima de 10 cm de comprimento.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Além disso, não pode haver nenhum dano na área crítica de visão do condutor e em uma faixa periférica de 2,5 cm das bordas externas do para-brisa. O descumprimento desta resolução do Contran resulta em infração de natureza grave, cinco pontos na CNH, multa e retenção do veículo para regularização.

Gerente de Assistência Técnica para Adesivos e Selantes da Henkel, Célio Renato Ruiz orienta sobre os procedimentos de reparação e substituição de para-brisas e destaca a importância desses equipamentos à segurança do veículo e das pessoas.

Veja a entrevista.

Pode-se dizer que para-brisa com trinca circular maior do que 4 cm deve ser substituído?

Em geral, usa-se como parâmetro para troca quando a fratura é superior a 4 cm. Portanto, se a circunferência do dano for menor ou igual a 4 cm, o para-brisa pode ser reparado sem necessitar a sua troca. Determinados danos no para-brisas são reparados com tecnologia UV, que “seca” a resina aplicada na área danificada, finalizada com polimento.

Em casos de danos no para-brisa na visão frontal do motorista, mesmo que mínimos, a substituição do equipamento é a melhor alternativa?

Sim, a substituição é a melhor alternativa. O processo de troca e fixação de um novo para-brisa é feito com adesivos próprios para essa finalidade, como o Teroson Bond, com aplicação fácil, limpa e feita a temperatura ambiente. Depois da aplicação correta desse adesivo no para-brisa, a cura é feita rapidamente e o condutor pode voltar a utilizar o carro poucas horas depois.

Como é feita essa troca de para-brisas?

A troca do para-brisa é um procedimento que deve ser feito por técnico especializado, de preferência em lojas de vidros automotivos, para a aplicação eficiente do adesivo que promove a fixação do para-brisa. O adesivo Teroson Bond 180, por exemplo, é feito com poliuretanos monocomponentes, que curam com a umidade do ar e que não necessitam de primer no processo de adesão.

Pequenas arranhões causados pelo limpador do para-brisa são perigosos?

Os pequenos arranhões no para-brisa, na maioria dos casos, podem ser reparados com polimento feito por profissionais especializados. No entanto, esses pequenos arranhões podem se tornar problemas se estiverem na área de visão do motorista. Isso porque, se a visão do motorista continuar sendo prejudicada após o serviço de polimento, é importante que um profissional avalie a possibilidade de troca do para-brisa.

Qual a importância do para-brisa em perfeito estado?

Um para-brisa eficiente traz perfeita visibilidade ao motorista, protege os ocupantes contra o impacto de pedregulhos e outros objetos, mantém a integridade estrutural da carroceria do automóvel e funciona como um apoio para o airbag. Danos no para-brisa podem interferir negativamente nessa força protetora do equipamento.