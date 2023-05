Zagueiro do Valencia exalta clima da torcida e nega insultos raciais contra Vini Jr.

22/05/2023 | 15:40



O zagueiro Gabriel Paulista, do Valencia, gerou polêmica nas redes sociais ao negar que Vinicius Júnior tenha sido algo de racismo na partida contra o Real Madrid, no domingo, no estádio Mestalla. "Tonto é diferente de mono ("macaco", em espanhol)", disse o brasileiro naturalizado espanhol.

"Mestalla, você é f***", escreveu o defensor ao final do jogo. Gabriel Paulista não disputou a partida contra o Real Madrid por cumprir suspensão automática no Campeonato Espanhol. Horas após a publicação, em seu perfil no Instagram, o zagueiro negou que estivesse incentivando o racismo no estádio ou provocando Vini Jr.

"O estádio inteiro chamando uma pessoa de tonto é bem diferente de mono! E se teve alguém que foi racista, tem que pagar, sim", escreveu Gabriel. "A minha postagem foi pela vitória, hoje a torcida foi fundamental porque precisávamos sair da zona de rebaixamento e quem entende de futebol e sofre por ele, sabe o que estou falando. Um abraço a todos", completou.

Após a declaração, o zagueiro recebeu centenas de comentários em suas redes sociais que o acusavam de ter sido racista. Esta, inclusive, não é a primeira vez que o zagueiro se envolve em uma polêmica com Vini Jr. Ainda nesta temporada 2022/2023, em fevereiro, foi expulso após entrada dura no atacante, em partida válida pelo primeiro turno do Campeonato Espanhol. Na ocasião, o Real venceu o confronto por 2 a 0, com um dos gols marcados pelo atacante.

"Aceito as críticas e o cartão vermelho, não me orgulho. Sou um jogador contundente, mas nobre. Respeito o Vinicius e nunca foi minha intenção machucá-lo. Estamos sofrendo muito neste grande clube, vivendo uma situação muito difícil e os sentimentos estão à flor da pele. Às vezes é difícil controlar os nervos. Eu não os controlei e peço sinceras desculpas", afirmou o zagueiro após a expulsão, por meio de suas redes sociais.