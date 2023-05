Gómez tem fissura na face e pode desfalcar Palmeiras diante do Cerro na Libertadores

22/05/2023 | 15:39



O técnico Abel Ferreira pode ter um desfalque importante no meio de semana diante do Cerro Porteño, pela Libertadores. O zagueiro Gustavo Gómez, que participou do treino regenerativo desta segunda-feira, teve constatada uma fissura na face. Ele foi submetido a exames na Academia de futebol e cumpriu normalmente o cronograma de atividades programadas para os atletas que atuaram mais de 45 minutos na partida do último sábado.

O defensor precisou ser substituído no intervalo do clássico com o Santos após sofrer um choque com o meia Lucas Lima. Ele deixou o estádio da Vila Belmiro e foi direto para um hospital para exames protocolares pela pancada na cabeça.

O departamento médico vai analisar a condição do atleta para ver se libera o jogador para enfrentar os paraguaios. O confronto com o Cerro está marcado para esta quarta-feira, em Assunção. O Palmeiras, que vem de duas vitórias seguidas após derrota na estreia, tem os mesmos seis pontos do líder Bolívar.

Caso Gustavo Gómez não reúna condições de atuar, Naves, que substituiu o paraguaio no clássico com o Santos, deve ser o titular na defesa. O jovem zagueiro falou da partida e de como encarou a missão de substituir um dos principais nomes do elenco.

"O rendimento é fruto do trabalho que faço no dia a dia para poder entrar e representar bem. Estou muito feliz pela oportunidade que tive. Um momento especial na minha vida", comentou o jogador.

Mas não é só Gustavo Gómez que preocupa o sistema defensivo. O zagueiro Murilo segue fazendo trabalho de recuperação no ombro direito. O treinador vai esperar o treinamento desta terça-feira para saber com quem pode contar para definir a equipe que viaja para o Paraguai.

No treino da segunda, o estafe de Abel Ferreira comandou uma atividade de ataque contra defesa com grupos de cinco jogadores. Em seguida, programou um duelo de sete contra sete em espaço reduzido para aprimorar a precisão no passe e os ajustes de movimentos.