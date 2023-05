Aumentos na taxa de juros afetam mais as pequenas empresas nos EUA

22/05/2023 | 15:25



A campanha de aumento de juros do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) tem dificultado o financiamento de empresas menores. A taxa média de um empréstimo da U.S. Small Business Administration, que historicamente custa menos do que um empréstimo bancário, atingiu dois dígitos em março de 2023.

Quase metade de todos os bancos dos EUA disse que está elevando seus padrões para emprestar dinheiro a pequenas empresas, com 56% dos credores relatando queda na demanda.

De acordo com relatório do Fed, os empréstimos dos bancos comerciais caíram em um recorde de US$ 105 bilhões nas duas primeiras semanas de março.

A maior dificuldade para acessar crédito pode ser vista nos resultados contábeis das empresas. Companhias com mais de 250 funcionários aumentaram as posições de caixa em US$ 61 bilhões, totalizando US$ 2,38 trilhões entre o segundo trimestre de 2022 e o primeiro trimestre de 2023, segundo dados da S&P Global.

No mesmo período, empresas com menos de 250 funcionários viram seus saldos de caixa encolherem em US$ 7 bilhões, para US$ 169 bilhões.

As companhias norte-americanas com até nove funcionários demitiram 341.000 trabalhadores em março, mais que o dobro do que em fevereiro, de acordo com dados da Pesquisa de Vagas de Emprego e Rotatividade de Trabalho do governo dos EUA.

Fonte: Dow Jones Newswires.