Fátima Bernardes fala coreano durante The Voice Kids e se diverte: - Única coisa que eu sei

22/05/2023 | 15:10



Olha ela! Fátima Bernardes deu o que falar durante a apresentação do The Voice Kids, na tarde do último domingo, dia 21. Tudo começou quando as participantes do time da Iza, Júlia Cleff, Laura Lago e Mirelly Raiane, cantaram My Universe.

Assim que o trio terminou, a apresentadora deu oi em coreano para a cantora e jurada. Vale pontuar que a canção escolhida tem versos em inglês e coreano por conta da parceria entre Coldplay e o k-pop BTS.

- É a única coisa que eu sei em coreano. Que outra chance teria eu de usar? É oi, brincou ela.

A apresentadora explicou que aprendeu a palavra durante a Copa do Mundo de 2002, que aconteceu na Coreia.