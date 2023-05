Nos EUA, senador republicano Tim Scott anuncia candidatura à presidência em 2024

22/05/2023 | 15:01



O senador republicano Tim Scott, da Carolina do Sul, lançou sua campanha presidencial nesta segunda-feira, 22, oferecendo uma mensagem otimista que espera poder contrastar com as duas figuras que usam a combatividade política para dominar as primárias do Partido Republicano: o ex-presidente Donald Trump e o governador da Flórida, Ron DeSantis.

Scott, o único republicano negro do Senado, fez o anúncio em sua cidade natal, North Charleston, na Southern University. "Nosso partido e nossa nação estão em um momento de escolha. Vitimização ou vitória? Queixa ou grandeza?", disse ele. "Eu escolho liberdade, esperança e oportunidade."

Scott afirmou que o Partido Republicano precisa de um candidato que possa energizar mais do que apenas a sua base. Ele frequentemente denunciou os democratas por levantarem o que ele chama de falsas queixas sociais e políticas. Mas oferecer tais sentimentos sobre o Partido Republicano pode ser uma alternativa a Trump, que há anos repete mentiras sobre como lhe foi negado um segundo mandato por fraude generalizada que não ocorreu durante a eleição presidencial de 2020.

DeSantis, por sua vez, empurrou a Flórida para a direita ao defender novas restrições controversas ao aborto, aos direitos LGBTQ e ao tentar limitar o poder corporativo da Disney, um dos interesses comerciais mais poderosos de seu Estado.

Scott entra na corrida de 2024 com mais dinheiro disponível do que qualquer outro candidato presidencial na história dos Estados Unidos, com US$ 22 milhões que sobraram da campanha no final de 2022, e que ele pode transferir para apoiar a candidatura à presidência.

É dinheiro suficiente para manter Scott no ar com anúncios de TV contínuos, em Estados com votação antecipada, até o primeiro turno de votos no ano que vem, segundo a sua equipe. Fonte: Associated Press.