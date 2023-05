Susana Werner explica motivo da separação de Julio Cesar: Está tudo bem

22/05/2023 | 14:10



Após chocar os fãs ao anunciar que seu casamento com Julio Cesar chegou ao fim após 21 anos, Susana Werner usou as redes sociais para revelar o motivo da separação. Segundo informações da Metropolitana FM, a empresária escreveu nos Stories do Instagram:

Pessoal, está tudo bem. A gente se ama! A gente só não fala mais a mesma língua e temos objetivos diferentes. Obrigada por tanto carinho comigo, com ele... Aliás, com toda a nossa família.

Um dia após revelar que não está mais com Julio Cesar, a famosa já retomou os trabalhos e decidiu fazer uma doação de peças da sua butique. Antes de explicar como os seguidores poderiam adquirir os produtos, ela brincou sobre os filtros no vídeo:

- Bom dia, vou usar um filtrozinho hoje. Acordei agora com cara de morta com farofa", disse Susana, antes de explicar as regras de doação das peças.

Em seguida, Susana disse que a os interessados podem levar as peças à custo zero, pagando apenas o frete.

- É doação mesmo, gente. Quem preencher primeiro, leva.