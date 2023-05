Astro da NBA, Carmelo Anthony anuncia a aposentadoria no basquete aos 38 anos

22/05/2023 | 14:07



O ala Carmelo Anthony anunciou, nesta segunda-feira, a sua aposentadoria das quadras aos 38 anos. Nono maior cestinha da história da NBA, o jogador estava sem contrato desde 2022, quando deixou o Los Angeles Lakers. Contando toda a sua trajetória, ele anotou 28.289 pontos.

Anthony defendeu várias camisas desde que foi draftado pelo Denver Nuggets em 2003. Contemporâneo de LeBron James, ele atuou na NBA por 19 temporadas e foi ainda selecionado para o All-Star Game em dez ocasiões.

"Agora chegou a hora de dizer adeus para a quadra, onde fiz o meu nome para o jogo que me deu propósito e orgulho, mas este é um adeus saboroso para a NBA. Estou animado com o que o futuro me reserva", afirmou o jogador em vídeo postado nas redes sociais.

Na NBA, além dos Nuggets, o veterano ala jogou também no New York Knicks, Oklahoma City Thunder, Houston Rockets, Portland Trail Blazers e Los Angeles Lakers. Além de brilhar pelas franquias, Anthony também marcou sua passagem pela seleção americana com conquistas importantes.

Foram três medalhas de ouro com o Dream Team em Pequim-2008, Londres 2012 e Rio-2016. O astro, que é o segundo cestinha da história da seleção americana em edições olímpicas, foi também medalha de bronze nos Jogos de Atenas-2004 e bronze no Mundial de basquete de 2006, no Japão.