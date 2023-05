Primeiro restaurante do Bob Marley no mundo abre na Jamaica

Redação

O Aeroporto Internacional Sangster (SIA), em Montego Bay, na Jamaica, inaugurou o primeiro restaurante do Bob Marley oficial no mundo, que se chamará Bob Marley-One Love. A casa une a imagem do maior ícone cultural jamaicano à famosa culinária do país, criando uma experiência gastronômica diferente para os viajantes.

O ministro do turismo da Jamaica, Edmund Bartlett, acredita que o novo empreendimento será um dos maiores atrativos turísticos da Jamaica. “Muitos viajantes aguardam ansiosamente por essa experiência ligada ao ‘Rei do Reggae'”, afirma.

Restaurante do Bob Marley na Jamaica

O restaurante, que carrega o nome de One Love em homenagem à música presente no álbum Exodus, lançado em 1977, foi desenvolvido pela empresa Express Catering Limited, operadora da marca Bob Marley. Para garantir que tudo fosse feito com respeito ao legado de Bob Marley, a parceria entre a Express Catering Limited e o aeroporto de Montego Bay demorou 20 anos para se concretizar.

“Tudo foi feito com cuidado para dar vida a uma experiência revolucionária. Sei que os visitantes vão adorar cada minuto”, aposta Shane Munroe, diretor executivo da MBJ Airports Limited, operadora do SIA.

Outras melhorias

Além do restaurante do Bob Marley, o aeroporto de Montego Bay ganhará uma nova sala de embarque. “Acreditamos que, dessa forma, os viajantes se sentirão mais confortáveis e terão ainda mais motivos para vir à Jamaica”, finaliza Munroe.

