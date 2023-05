Conheça os golpes mais comuns por e-mail e saiba como evitá-los

Da Redação

Do 33Giga



22/05/2023 | 13:55



Muitas pessoas acabam caindo em golpes por e-mail todos os dias. Isso acarreta em inúmeros transtornos como perda de dados, roubo de senhas pessoais e, em muitos casos, até prejuízos financeiros.

Os principais golpes por e-mail são os chamados phishing, que consiste no envio de um e-mail falso, porém que se assemelha muito a uma mensagem verdadeira.

Os e-mails fraudulentos usam o nome de empresas ou instituições financeiras renomadas, para dar mais credibilidade ao golpe, e normalmente os assuntos são regularização de contas, confirmação ou atualização de dados, golpes de loteria, ofertas falsas de emprego ou mesmo ganhos em promoções em que a pessoa nem participou.

Dentro do e-mail, sempre é enviado um link, que redireciona para uma página falsa, induzindo a pessoa a fornecer dados pessoais ou dinheiro. Além disso, os golpistas costumam usar técnicas de persuasão para criar medo ou um senso de urgência nas vítimas, fazendo com que a pessoa clique no link enviado sem ao menos pesquisar sobre o assunto.

Golpes mais comuns enviados por e-mail

Dentre os golpes mais comuns enviados por e-mail, estão:

Fatura falsa: Consiste em enviar uma fatura falsa, normalmente atrelada a alguma perda, caso a pessoa não realize o pagamento, gerando medo e desespero na vítima;

Consiste em enviar uma fatura falsa, normalmente atrelada a alguma perda, caso a pessoa não realize o pagamento, gerando medo e desespero na vítima; Atualização de dados: São enviados para as vítimas pelos golpistas usando nomes de empresas famosas como Google ou Microsoft, exigindo um recadastro para a conta não expirar;

São enviados para as vítimas pelos golpistas usando nomes de empresas famosas como Google ou Microsoft, exigindo um recadastro para a conta não expirar; Google Docs: O e-mail é enviado para a vítima muitas vezes usando nomes de pessoas que ela conhece, e pedindo para compartilhar um documento no Google Docs. Ao clicar, a pessoa é redirecionada para uma página falsa de login do Google e, ao inserir o usuário e a senha, tem as informações roubadas;

O e-mail é enviado para a vítima muitas vezes usando nomes de pessoas que ela conhece, e pedindo para compartilhar um documento no Google Docs. Ao clicar, a pessoa é redirecionada para uma página falsa de login do Google e, ao inserir o usuário e a senha, tem as informações roubadas; Oferta de emprego: Este é um tipo de golpe onde é enviado um e-mail ofertando um emprego, normalmente com altos salários. Junto é enviado um link pedindo um cadastro, onde os golpistas se apossam de todos os dados pessoais da vítima;

Este é um tipo de golpe onde é enviado um e-mail ofertando um emprego, normalmente com altos salários. Junto é enviado um link pedindo um cadastro, onde os golpistas se apossam de todos os dados pessoais da vítima; Ganhos de promoções ou loterias: O golpe consiste em informar que a pessoa ganhou alguma promoção ou mesmo na loteria, pedindo algum tipo de cadastro ou pagamento para liberar o prêmio.

Como evitar cair em golpes enviados por e-mail

Os e-mails de phishing estão cada vez mais sofisticados e são praticamente idênticos aos originais das empresas. Por isso, é muito importante sempre desconfiar de qualquer e-mail que possua links. Quando receber algum e-mail desse tipo, é essencial entrar em contato com o remetente para verificar a veracidade do conteúdo antes de clicar nos links ou fornecer informações pessoais.

Outro ponto importante é sempre desconfiar de remetentes desconhecidos, ou até mesmo conhecidos, caso envie algum link com promoções ou mesmo pedindo dinheiro para alguma emergência. Em hipótese nenhuma deve-se fornecer dados cadastrais ou pessoais por e-mail sem verificar com o remetente previamente.

Além disso, é muito importante possuir um antivírus/malware sempre atualizado no computador ou no notebook i5. Esses programas ajudam a evitar possíveis invasões e a instalação de softwares maliciosos que podem danificar o PC ou mesmo roubar senhas.