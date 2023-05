Kadu Fernandes, ex-jogador do Vasco, morre em acidente de carro no Rio, aos 28 anos

22/05/2023 | 13:38



O zagueiro Kadu Fernandes, revelado pelo Vasco e que atualmente estava defendendo o Macaé na Série A2 do Campeonato Carioca, morreu na madrugada desta segunda-feira, vítima de um acidente de trânsito no Rio. O carro do atleta de 28 anos capotou na pista central da avenida Brasil, no sentido zona Oeste.

Outras duas pessoas que estavam com o jogador no momento do acidente ficaram feridas e foram encaminhadas para o hospital Souza Aguiar. Quando o Corpo de bombeiros chegou ao local, o atleta já estava sem vida.

Carlos Eduardo de Oliveira Fernandes, o Kadu, fez toda a sua base na equipe vascaína e integrou o elenco profissional que conquistou o Campeonato Carioca de 2016. Dois anos depois, o jogador encerrou a sua passagem pelo clube de São Januário.

O Vasco manifestou sua solidariedade por meio de uma postagem onde fez uma homenagem ao defensor. "O Vasco da Gama recebe com profunda tristeza a notícia do trágico acidente que resultou na morte do zagueiro Kadu Fernandes, de 29 anos, cria de São Januário. Desejamos muita força aos familiares e amigos. Nossos sentimentos. Descanse em paz", diz o texto.

Recém-chegado ao Macaé, Kadu fez a sua estreia no time no duelo com o Petrópolis/Gonçalense na semana passada. Seu último jogo foi diante do Americano, neste sábado. O time cancelou o treino marcado para esta segunda-feira e também se manifestou pelas redes sociais sobre a morte do zagueiro.

"É com enorme pesar que comunicamos o falecimento do nosso zagueiro Kadu Fernandes. Hoje pela manhã recebemos a notícia que o nosso atleta faleceu após um acidente automobilístico na cidade do Rio de Janeiro", relata o clube parte do texto. Além de lamentar a perda do atleta de maneira trágica, o Macaé citou ainda a sintonia que o jogador teve com os companheiros desde a sua chegada.

"Kadu por onde passou apresentou um grande futebol e uma personalidade que sempre cativou o ambiente. Aos familiares e amigos, nosso enorme sentimento por esta perda inestimável. Ao Carlos Eduardo, muito obrigado por sempre honrar a nossa camisa. Pra sempre em nossos corações."