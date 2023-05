Priscila Fantin brinca com Antônio Fagundes e surpreende o ator: Era bravo na cama

22/05/2023 | 13:10



No último domingo, dia 21, Antônio Fagundes foi um dos jurados do Domingão com Huck no quadro Dança dos Famosos. Na hora dos comentários sobre a apresentação de Priscila Fantin, que se classificou na repescagem, as brincadeiras dos dois chamaram a atenção.

Fantin e Fagundes já interpretaram um casal na minissérie Mad Maria, de 2005, a produção foi criada com base no livro de mesmo nome de benedito Ruy Barbosa.

- Era bravo na cama. Menino, você lembra daquela cena? Uma coça na Luiza.

Depois de arrancar risadas dos participantes e jurados, Fantin continuou falando sobre outro momento em que trabalharam juntos. Fagundes relembrou que ele também já foi pai da atriz em Esperança, de 2002. Priscila contou que durante as gravações o ator apresentava a região da Itália em que eles gravaram:

- Quando ele não estava gravando, fazia o Fafá Tour, levava o pessoal para conhecer a região, a minha mãe foi uma vez.

Antônio contou que não está fazendo novelas no momento para criar expectativa no público. E além disso o ator relembrou sua trajetória nas telinhas da TV Globo, atualmente o astro está trabalhando no teatro:

- Foi muito bom trabalhar com todos eles. Eu tive muita sorte aqui na TV Globo, porque eu fiz parte de um momento muito mágico, em termos de teledramaturgia, em que todas as novelas eram icônicas. E eu tive a sorte de fazer pelo menos umas 20 aqui. Então eu tenho grandes lembranças, fico muito emocionado com todas elas. Eu acho que eu já fiz tanto que é preciso dar um tempinho pro público não enjoar de mim, não.