Patrícia Poeta é criticada pela web após liderar conversa sobre caso de Vini Jr.

22/05/2023 | 13:10



Na manhã desta segunda-feira, dia 22, o Encontro abordou o caso de preconceito vivido por Vini Jr., jogador de futebol do time espanhol Real Madrid. Para falar sobre o que aconteceu, Patrícia Poeta tomou à frente do bate-papo e liderou a conversa, o que não agradou muito o público do programa.

Incomodados com a ausência de protagonismo de Manoel Soares, que apenas contribuiu com algumas falas, os internautas não pouparam palavras para compartilharem seus pensamentos:

Mas a Patrícia Poeta não aprende. O assunto: Vini Jr. Em um momento Manoel pede licença para interromper a Patrícia, pois ficou faltando complementar seu comentário sobre o assunto. Ela permite e retoma comentando que ele interrompeu sua linha de pensamento. Desnecessário.

A cara do Manoel Soares ouvindo a Patrícia Poeta falando sobre o que vem acontecendo com Vini Jr. depois de interrompê-lo... Não sei o que rola nos bastidores, mas na frente das câmeras ele é o rei da paciência.