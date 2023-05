Bianca Bellucci

22/05/2023 | 12:55



Desde 2019, o WhatsApp permite bloquear o aplicativo com biometria. Assim, apenas é possível acessar as mensagens após usar o reconhecimento digital ou facial. Na última segunda-feira (15), no entanto, os usuários ganharam um recurso ainda mais específico. Agora, dá para proteger uma conversa do WhatsApp.

Na prática, a nova ferramenta permite ocultar determinado chat individual ou em grupo da tela inicial do WhatsApp. Desta forma, o bate-papo é transferido para uma pasta chamada de “Conversas bloqueadas”. E ela só é acessada mediante senha ou biometria.

A novidade está sendo liberada aos poucos para todos os usuários do WhatsApp. Veja como usar:

1. Abra a conversa do WhatsApp que você quer proteger com senha ou biometria. Em seguida, clique no nome da pessoa ou do grupo.

2. Dê um toque em “Bloqueio de conversas”.

3. Confirme a proteção selecionando “Bloquear a conversa com…”.

4. Agora, quando quiser acessar o papo, você deve entrar em “Conversas bloqueadas”, que aparece no topo da tela inicial. Com senha ou biometria, desbloqueie o display e confira o diálogo restrito.

Veja em capturas como proteger uma conversa do WhatsApp com senha ou biometria. O tutorial foi realizado com um aparelho iOS, mas é similar em modelos Android:

Passo 1 | Crédito: Reprodução/WhatsApp Passo 1 | Crédito: Reprodução/WhatsApp × Passo 2 | Crédito: Reprodução/WhatsApp Passo 2 | Crédito: Reprodução/WhatsApp × Passo 3 | Crédito: Reprodução/WhatsApp Passo 3 | Crédito: Reprodução/WhatsApp × Passo 4 | Crédito: Reprodução/WhatsApp Passo 4 | Crédito: Reprodução/WhatsApp ×