No 'Fantástico', Maju Coutinho se transforma em sereia para entrevistar protagonista de filme

22/05/2023 | 12:44



Maju Coutinho surpreendeu o público na noite deste domingo, 21, no Fantástico, ao aparecer como uma sereia para a chamada da sua entrevista com Halle Bailey, a nova Ariel do live-action de A Pequena Sereia. Na ocasião, a apresentadora estava com uma calda e ambientada no fundo do mar, simbolizando o novo filme da Disney.

Nas redes sociais, o perfil do programa também divulgou os bastidores da transformação da jornalista, que foi até a Cidade do México para entrevistar a protagonista. Na entrevista, Halle Bailey disse que ficou "muito emocionada" com as crianças que se identificaram com a nova proposta de personagem.

"Quando eu vi os vídeos com as reações das crianças, eu chorei. Eu fiquei muito emocionada porque eu me lembrei da garotinha que eu era e se eu visse uma sereia negra quando eu era jovem, isso teria mudado toda a minha perspectiva de vida", revelou.

O rameke estreia nos cinemas na próxima quinta-feira, dia 25 de maio. A produção também conta com a atuação de Melissa McCarthy que interpretará a bruxa Ursula, Jacob Tremblay, que dará voz ao Linguado, o peixinho e melhor amigo de Ariel, Awkwafina como a gaivota Sabichão, Javier Bardem como rei Tritão e Daveed Diggs, que dará vida ao caranguejo Sebastião.