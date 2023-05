Casa Branca confirma reunião de Biden e McCarthy sobre teto da dívida dos EUA

22/05/2023 | 12:31



O governo norte-americano confirmou no fim da manhã desta segunda-feira, 22, que a reunião entre o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o presidente da Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy, sobre o teto da dívida acontecerá nesta segunda às 18h30 (horário de Brasília) no Salão Oval da Casa Branca. O encontro já havia sido anunciado no domingo, 21, mas o horário estava indefinido.

Os dois políticos tentarão destravar as negociações por uma resolução para o impasse do teto da dívida, em meio a demandas da oposição republicana por mais cortes de gastos.