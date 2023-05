Ludmilla presta solidariedade a Vini Jr. após ataques a jogador durante partida de futebol

22/05/2023 | 12:10



No último domingo, dia 21, Vini Jr. enfrentou uma situação tensa em campo com o seu atual time na Espanha, o Real Madrid. O atleta estava jogando contra o Valencia quando torcedores da equipe rival começaram a direcionar ofensas contra o camisa 20. O caso caiu mais uma vez na web e desta vez diversos famosos decidiram se posicionarem publicamente a favor do ex-jogador do Flamengo.

Nas próprias redes sociais, Vini compartilhou um longo texto lamentando o que aconteceu e cobrou posicionamentos mais fortes do time e da equipe que administra os campeonatos espanhóis.

Não foi a primeira vez, nem a segunda e nem a terceira. O racismo é o normal na La Liga. A competição acha normal, a Federação também e os adversários incentivam. [...] Lamento pelos espanhóis que não concordam, mas hoje, no Brasil, a Espanha é conhecida como um país de racistas. E, infelizmente, por tudo o que acontece a cada semana, não tenho como defender. Eu concordo. Mas eu sou forte e vou até o fim contra os racistas. Mesmo que longe daqui.

Na sessão de comentários da publicação, alguns famosos já prestaram suas homenagens ao atleta e deixaram palavras de carinho, apoiando o posicionamento de Vini:

A gente te ama, irmão! Nada vai te abalar! Na torcida sempre, disse Gabriel Medina.

Estamos com você sempre!, declarou Pocah.

Você é o melhor que nós temos! E não é só dentro de campo. Força, irmão!, escreveu Felipe Neto.

Absurdo isso, irmão. Estou contigo. Forças, falou Felipe Prior.

Força, mano! Deus te abençoe e te dê luz para aguentar esses absurdos, desejou Bruninho do Vôlei.

Nada vai calar nossa voz, nem nosso talento, nem nossa luta... Força, irmão! Estamos nessa há muitos anos... E vamos vencer de novo. E de novo. E de novo. Porque a gente é preto e preto resiste! Estamos com você!, publicou Thiaguinho.

Estamos com você, Vini!, compartilhou Giovanna Ewbank.

Se solidarizando com a situação, Ludmilla também decidiu se pronunciar sobre o assunto em suas redes sociais, cobrando providências por parte das autoridades.

É inacreditável que nós estamos vendo isso se repetir o tempo todo e ninguém faz nada. Queremos providências. Inaceitável que a La Liga, com a importância e tamanho que tem dentro do futebol, está escolhendo fechar os olhos para uma coisa que tá acontecendo e sendo denunciada há tempos. Pelo Vini Jr, por mim e por todos nós, escreveu a famosa no Twitter.

Mas não parou por aí! A movimentação no Twitter continuou da parte de Richarlison Andrade, atleta que jogou ao lado de Vini no time da seleção brasileira durante a Copa do Mundo. Com uma foto onde dois aparecem trocando um abraço, o jogador não poupou palavras para apoiar o amigo:

Sempre fizeram de tudo para evitar que o preto chegasse ao topo... Escravizaram, marginalizaram e mataram. Mas nunca vão derrubar quem nasceu para ser grande. A história se esquece dos ratos e agiganta quem luta contra essa gente ruim. Estamos juntos sempre, Vini Jr.

Outras celebridades também compartilharam vídeos do momento em que Vini é expulso do jogo contra o Valencia por ter reagido à provocação feita por outro atleta do time adversário. Vanessa Giacomo, Daniele Hypólito e Rafa Brites se solidarizaram com o jogador através dos Stories no Instagram.

O cantor de funk L7NNON também publicou uma imagem escura com o emoji de mão negra escrito:

Ele [Deus] não falha, irmão! Você é gigante.