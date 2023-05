Banda Foo Fighters anuncia novo integrante

22/05/2023 | 11:10



Como você vem acompanhando, o Foo Fighters andava um tanto quanto distante das redes sociais e dos shows por conta da morte de Taylor Hawkins, baterista da banda que acabou morrendo em 2022, na Colômbia.

Depois da morte do músico, os integrantes da banda aparentemente sofreram bastante com a sua perda. Eles até fizeram alguns shows e um belíssimo tributo ao baterista em que durante uma das músicas, o filho de Taylor foi quem assumiu as baquetas - e claro, deixou todo mundo de queixo caído com suas habilidades musicais.

Durante o último domingo, dia 21, a banda acabou compartilhando nas redes sociais e no YouTube, um vídeo para fazer o anúncio do mais novo baterista. Na publicação, os integrantes aparecem conversando com seus instrumentos ao lado e logo depois Josh Freese aparece e revela que é o mais novo baterista do Foo Fighters.

Vale citar que Josh Freese já tocou em outras bandas de rock como: Guns N' Roses, Nine Inch Nails, The Vandals, Paramore e Weezer. Além disso, ele também é amigo pessoal de Dave Grohl, vocalista da banda e era próximo de Taylor.